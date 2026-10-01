Eskişehir’de güven sözüyle dolandırıcılık iddiası: 200 milyon liralık zarar

Eskişehir'de iddialar ve başvuru

Eskişehir'de kendisini müteahhit olarak tanıtan M.A.Z. hakkında, aralarında iş adamları, arsa sahipleri ve çalışanların da bulunduğu çok sayıda kişinin toplamda yaklaşık 200 milyon TL zarara uğradığı iddiası ortaya çıktı. Mağdurlar, M.A.Z., eşi A.Z. ve annesi F.Z. hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Şikayet dilekçelerinde, zanlının geçmiş yıllarda benzer yöntemlerle başka illerde de mağduriyetlere neden olduğuna dair ifadeler yer alıyor. Mağdurların beyanına göre, şüpheli 2 Eylül itibarıyla eşi ve çocuklarıyla birlikte ortadan kayboldu.

Mağdurların anlatımı:

Emlakçı Furkan Taş, şahsı 2020'den beri tanıdığını belirterek, M.A.Z.'nin sicilinin bozuk olduğunu söyleyip şirketleri başka kişiler üzerine açtığını iddia etti. Taş, şahsın lüks rezidanslarda ofis kiralayıp pahalı araçlarla güven verdiğini, çevresinden borç alıp düzenli geri ödeme yaparak itimat oluşturduğunu anlattı.

Taş, şahsın kendisini 'zora düştüm, tefecilerden kurtulmam lazım' diyerek ikna ettiğini, kredi kartının kullanıldığını ve şahsi zararı olarak yaklaşık 9 milyon TL olduğunu söyledi. Sonrasında M.A.Z.'ye ve ailesine ulaşılamadığını aktardı.

Arsa sahiplerinden Fevziye Öter ise projelerin yarım bırakıldığını ve söz verilen işleri göremediklerini ifade etti. Öter, "Kapılar, mutfak dolapları, duşakabin ve asansör yapılmadı. 'Ölçüler alındı, boyalar geldi' dediler ama ne gelen var ne giden" diyerek teslim edilemeyen işler nedeniyle yaşadıkları mağduriyeti anlattı.

Sözleşme yapmalarına rağmen devir hakkı olmadığı halde arsaların üçüncü kişilere devredildiğini söyleyen Murat Başaran, daire başına yaklaşık 1 milyon lira seviyesinde ek maliyet gerektiğini, bunun toplamda en az 10 milyon lira seviyesinde tamamlanma masrafı doğurduğunu belirtti. Başaran ayrıca, M.A.Z.'nin alacaklılarının kendilerine ulaşarak ödeme talep ettiğini, bu durumun mağdurların üzerine ek yük bindirdiğini anlattı.

İnşaatta bekçilik ve temizlik yapan İsmail Atsat da alacaklarını alamadığını, kendi bekçilik alacağı ve diğer hakları için yaklaşık 500 bin lira zararı olduğunu söyledi ve maddi sıkıntı yaşadığını ifade etti.

Maddi boyut, geçmiş iddialar ve soruşturma:

Mağdur beyanlarına göre toplam zararın yaklaşık 200 milyon TL civarında olduğu öne sürülüyor. Şikayetlerde, zanlının daha önce 2005–2011 yılları arasında Kütahya'da, 2011–2018 yılları arasında ise Ordu'da benzer yöntemlerle mağduriyetlere yol açtığı iddiası da yer alıyor.

Mağdurların Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptıkları başvurularda "nitelikli dolandırıcılık" ve "güveni kötüye kullanma" suçlamalarıyla şikayetçi oldukları kaydedildi. Savcılık ve adli makamların soruşturma başlattığı, soruşturmanın detayları ve olası kovuşturma süreçleri hakkında henüz resmi açıklama yapılmadığı bildirildi.

Olay, bölgedeki iş ilişkileri, taşeron ve arsa sahipleri arasındaki güven bağlarını zedeleyen boyutuyla dikkat çekiyor. Mağdurların ifadeleri, hem bireysel hem de ticari açılardan önemli maddi kayıpları gözler önüne seriyor; bu nedenle soruşturmanın seyri ve hukuki süreç yakından takip edilecek.

ESKİŞEHİR'DE KENDİSİNİ MÜTEAHHİT OLARAK TANITIP ÇEVRESİNE GÜVEN VEREN M.A.Z.'NİN, ARALARINDA İŞ İNSANLARI, ARSA SAHİPLERİ VE ÇALIŞANLARIN DA BULUNDUĞU ÇOK SAYIDA KİŞİYİ YAKLAŞIK 200 MİLYON TL DOLANDIRARAK KAYIPLARA KARIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ. MAĞDURLAR ADLİYENİN YOLUNU TUTARAK ŞAHIS, EŞİ A.Z. VE ANNESİ F.Z. HAKKINDA SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU.