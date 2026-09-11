Eskişehir'de kız çocukları arasında sokakta saç çekme kavgası

Eskişehir'de sokakta kısa süreli kavga

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı üzerinde bir grup kız çocuğu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve çocukların birbirlerinin saçını tutarak çektiği görüldü.

Olayın yeri ve tarafların durumu:

Kavganın taraflarının yaşlarının 18'den küçük olduğu değerlendirildi. Olayın başlamasına neden olan hususlar ve tarafların kimlik bilgileri açıklanmadı.

Müdahale ve sonrasında yaşananlar:

Çevrede bulunan yetişkin vatandaşların araya girmesiyle kavga ayırıldı. Kaynaklarda olay sonrası resmi bir işlem veya geniş çaplı yaralanmaya ilişkin bilgi yer almadı.

ESKİŞEHİR’DE BİR GRUP KIZ ÇOCUĞUNUN HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE ÇIKAN KAVGASI YETİŞKİNLER TARAFINDAN YATIŞTIRILDI.