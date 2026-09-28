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Eskişehir'de peteklerde zümrüt rengi bal sürprizi

Eskişehir Ağaçhisar'daki arılığında 11 yıldır üretim yapan Hakkı İşçi, peteklerde nadiren görülen yeşil 'zümrüt balı' ile karşılaştı; rengin kaynağı klorofil.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 09:56

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehir'de peteklerde zümrüt rengi bal sürprizi

Eskişehir'de peteklerden çıkan yeşil bal:

Eskişehir'in Alpu ilçesine bağlı Ağaçhisar Mahallesi'ndeki arılıkta, yaklaşık 11 yıldır bal üretimi yapan Hakkı İşçi, petekleri açtığında alışılmadık bir görüntüyle karşılaştı. Peteklerin içi yemyeşil bir tona bürünmüştü; arıcılar arasında 'zümrüt balı' olarak anılan bu tür, İşçi'nin ifadesine göre son derece nadir görülen bir durum.

Rengin kaynağı ve nadirliği:

İşçi, yeşil rengin bitkilere canlı yeşil rengini veren klorofil adlı etken maddeden kaynaklandığını belirtti. Arıların yoğun şekilde bu içerikten nektar ve salgı toplaması durumunda balın renginin değiştiğini söyleyen İşçi, dünyanın bazı bölgelerinde bu tür balın 10-15 yılda bir görüldüğünün bilindiğini aktardı. Türkiye'de de yıllar içinde nadiren benzer örneklerin kaydedildiği ifade edildi.

Tat, değer ve yapılacak incelemeler:

Yeşil balın tadını 'odunsu ve keskin' olarak tanımlayan İşçi, bu balın piyasa değerinin yüksek olduğu bilgisini paylaştı. Ayrıca petekten kavanoza alındığında renginin değişebildiğini, daha önceki ürünlerinin sarı ve kehribar tonlarında olduğunu sözlerine ekledi. Bulunan örnekleri doğrulamak ve bileşimini, faydalarını tespit etmek amacıyla laboratuvar analizlerine göndereceklerini ve kalite testleri yapacaklarını belirtti.

İşçi, bu deneyimin kendileri için etkileyici olduğunu, nadir bir türle karşılaşmaktan memnun olduklarını ve gelecekte bu tür balı daha fazla üretebilmek için çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

ESKİŞEHİR&#039;DE ARI KOVANLARINDAKİ PETEKLERDE YEŞİL RENKLİ BAL İLE KARŞILAŞAN BAL ÜRETİCİSİ HAKKI...

ESKİŞEHİR'DE ARI KOVANLARINDAKİ PETEKLERDE YEŞİL RENKLİ BAL İLE KARŞILAŞAN BAL ÜRETİCİSİ HAKKI İŞÇİ, "YEŞİL BALA 'ZÜMRÜT BALI' DENİLİYOR, ÇOK NADİREN KARŞILAŞILAN BİR DURUM. DÜNYADA 10-15 YILDA BİR GERÇEKLEŞTİĞİ BİLİNİYOR" DEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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