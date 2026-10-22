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Eskişehir'de yaşlı kadına çarpan genç sürücünün paniği ve yardım isteği

Eskişehir'de otomobil çarpması sonucu yaralanan kadın ESOGÜ'ye kaldırıldı; panik yaşayan genç sürücü, ambulansı takip edeceğini söyledi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 16:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eskişehir'de yaşlı kadına çarpan genç sürücünün paniği ve yardım isteği

Kaza ayrıntıları

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde meydana gelen kazada, karşıdan karşıya geçmekte olan bir yaşlı kadına 26 AIZ 712 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın önce otomobilin kaputuna çıkarak başını cama vurdu, ardından yere yığıldı.

Olay yerindeki müdahale:

Burunundan kan gelen yaralının yardımına araç sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Siren seslerini duyan bir vatandaş el işaretleriyle trafiği yönlendirerek ambulansa yol açmaya çalıştı.

Kısa sürede müdahale eden sağlık ekipleri, yerde hareketsiz duran ancak bilinci açık olan yaralı kadına müdahale etti. Müdahale sırasında kadın, sağlık personelinin "Teyzeciğim, beni duyuyor musun?" sorusuna göz işaretleriyle cevap verebildi.

Sürücünün paniği ve duyarlılığı:

Olayda otomobilin sürücüsü genç bir erkek olup, paniğe kapıldığı görüldü. Yaralının ambulansa bindirilmesi esnasında sürücü, ambulans şoförüne "Teyze hangi hastaneye gidiyor? Ben de polislerden sonra geleyim" diye sordu. Genç sürücünün yaşadığı paniğe rağmen gösterdiği bu duyarlılık çevredekilerin dikkatini çekti.

Tedavi ve soruşturma:

Yapılan ilk değerlendirmede talihsiz kadında kafa ve göğüs travması tespit edildi. Yaralı, tedavi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Çarptığı yaşlı kadın yaralandı, genç sürücü panik yaşadı

Çarptığı yaşlı kadın yaralandı, genç sürücü panik yaşadı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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