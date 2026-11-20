Denetimin kapsamı

Eskişehir'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kış şartlarında trafik güvenliğini sağlamak ve olası kazaları önlemek amacıyla kent genelinde kış lastiği uygulaması yaptı. Yapılan denetimlerde sürücülerin lastiklerinin uygunluğu ile genel trafik kurallarına uyumu incelendi.

Denetim sonuçları ve sayısal veriler:

Bu çerçevede toplam 32 araç kontrol edildi. Yapılan incelemeler sonucu kış lastiği kullanma zorunluluğuna uymadığı tespit edilen 1 araç sürücüsüne ve aracın tescil plakasına idari işlem uygulandı.

Ceza gerekçesi ve yetkililerin uyarıları:

İhlal nedeniyle uygulanan idari para cezası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında gerçekleştirildi. Denetimi yürüten yetkililer, kış koşullarında yol tutuşunun artırılması ve kazaların önlenmesi için sürücülerin kış lastiği zorunluluğuna uymasının önemine dikkat çekti.

Denetimlerde sadece lastik kontrolü yapılmadı; sürücülerin genel trafik güvenliği kurallarına uyumları da değerlendirildi. Yetkililer, kış boyunca benzer denetimlerin süreceğini bildirerek sürücüleri kurallara riayet etmeye çağırdı.

LASTİK DENETİMİ