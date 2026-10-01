Eskişehir'in hemsball yükselişi: genç kategoride tarihi şampiyonluk

Eskişehir'in hemsball başarısı Muğla'dan geldi

Muğla'da 10-13 Eylül tarihlerinde düzenlenen Gençler ve Büyükler Hemsball Türkiye Şampiyonası'nda Eskişehir'i ilk kez temsil eden sporcular önemli dereceler elde etti.

gençler kategorisinde öne çıkan sonuçlar:

Gençler B kategorisinde mücadele eden Miraç Demirel, turnuvayı birincilikle tamamlayarak Türkiye şampiyonu oldu. Gençler A kategorisinde yarışan İnci Çelik ve Bulut Sefa Dönmez ise gruplarını birinci sırada bitirip finallere yükseldi ve final aşamasında ilk sekiz takım içinde yer aldı.

kutlama ve değerlendirme:

Başarılı sporcular ve antrenör Abdullah Binici, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın ile bir araya gelerek elde edilen başarıları paylaştı. İl Müdürü Kalın, sporcuları ve antrenörü tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Organizasyon kapsamında ayrıca bir sporcunun dünya şampiyonu olduğunun bildirildiği kaydedildi.

MUĞLA'DA 10-13 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN GENÇLER VE BÜYÜKLER HEMSBALL TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NDA ESKİŞEHİR'İ İLK KEZ TEMSİL EDEN SPORCULAR ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATARKEN, BİR SPORCU DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU.