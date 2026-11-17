eskişehirli sporculardan güçlü sonuçlar:

14-15 Kasım tarihlerinde Çanakkale'de gerçekleştirilen 3. Uluslararası Dardanelles Cup Karate Şampiyonasında Eskişehir'i beş sporcu temsil etti. Organizasyona toplam 660 sporcu katıldı ve yoğun rekabetin yaşandığı turnuva iki gün sürdü.

Eskişehirli sporcular turnuvayı 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı. Tatamide dereceye giren isimler arasında Okyanus Sarya Doru, Baran Güven Doru, İrem Nida Kara, Zeynep İkra Kara ve Cenk Kale yer aldı.

sporcuların dereceleri ve kategoriler:

Turnuvada sporcuların büyük kısmı kumite kategorisinde mücadele etti; adı geçen beş sporcunun tamamı kumitede dereceler elde etti. Ayrıca Cenk Kale, kata kategorisinde de kürsüye çıkarak çift disiplinli bir başarı gösterdi. Elde edilen madalyalar kent için önemli bir spor başarısı olarak değerlendirildi.

takım dönüşü ve değerlendirme:

Şampiyonayı tamamlayan sporcular ve antrenörleri, kazandıkları derecelerle Eskişehir'e döndü. Kulüp yetkilileri ve antrenörler, sporcuların performansını olumlu bulurken bu dönemin ilerleyen organizasyonlar için motivasyon sağlayacağını belirtti.

ÇANAKKALE'DE 660 SPORCUNUN KATILIMIYLA DÜZENLENEN 3. ULUSLARARASI DARDANELLES CUP KARATE ŞAMPİYONASI'NA KATILAN ESKİŞEHİRLİ SPORCULAR, 1 ALTIN, 3 GÜMÜŞ VE 2 BRONZ OLMAK ÜZERE TOPLAM 6 MADALYA KAZANDI.