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Eskişehirli lise takımı münazara liginde finale çıktı

Eskişehir lise takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen 7. Türkiye Münazara Ligi'nde rakiplerini geride bırakarak finale yükseldi.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 10:26

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehirli lise takımı münazara liginde finale çıktı

Eskişehirli takım 7. Türkiye Münazara Ligi'nde finale yükseldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen 7. Türkiye Münazara Ligi'nin tüm etapları tamamlandı. Türkiye genelinde 81 ilin birincileri arasında yapılan yarışlarda Eskişehir lise takımı, sergilediği başarılı performansla Türkiye finaline adını yazdırdı.

Müsabaka süreci ve elde edilen sonuçlar:

Etapların kapanmasının ardından Eskişehir ekibinin gösterdiği performans, ilin münazara çalışmalarının ve öğrencilerin hazırlık düzeyinin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi. Takımın finale yükselmesi, ildeki gençlerin tartışma ve argümantasyon becerilerindeki gelişimi de gözler önüne seriyor.

il müdürlüğünün tebriki ve beklentiler:

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, öğrencileri ve emeği geçenleri tebrik ederek yaptığı açıklamada takımın final etabında şehri başarıyla temsil edeceği yönünde temennilerini iletti ve başarı dileklerinde bulundu.

Final etabında Eskişehir takımının alacağı sonuç, hem il bazında münazara faaliyetlerinin değerlendirilmesine hem de gençlerin yarışma deneyimlerinin artmasına katkı sağlayacak. Takımın finaldeki performansı, şehirdeki eğitim ve gençlik programları için yeni motivasyon kaynakları oluşturabilir.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN 7. TÜRKİYE MÜNAZARA LİGİ’NDE 81 İLİN...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN 7. TÜRKİYE MÜNAZARA LİGİ’NDE 81 İLİN BİRİNCİLERİYLE MÜCADELE EDEN ESKİŞEHİR LİSE TAKIMI, TÜRKİYE FİNALİNE YÜKSELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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