Eskişehirli Murat Cırık, sakatlığa rağmen bilek güreşinde dünya şampiyonu oldu

Murat Cırık'ın başarı öyküsü

Eskişehirli milli sporcu ve antrenör Murat Cırık, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda engelliler kategorisi sol kol +80 kilogram sınıfında birinciliğe ulaşarak ülkeye altın madalya kazandırdı. Doğuştan serebral palsi ile yaşayan Cırık, sporu hayatının merkezine alarak yıllar içinde elde ettiği birikim ve disiplinle bu dereceye erişti.

Cırık, çocukluğunda birçok branşta fiziksel zorluklarla karşılaşsa da önce tekerlekli sandalye basketbolu ile spora adım atmış, zamanla bilek güreşi ile vücut yapısına en uygun olduğunu gördüğü dalda uzmanlaşmış. Kendi ifadesiyle 22 yıllık bir geçmişi olan bilek güreşi, onun için sadece bir spor değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi haline gelmiş.

Şampiyonluk ve yaşanan sakatlık:

Yeni Delhi'deki şampiyonada Cırık, sol kol kategorisinde kürsüye çıkarak altın madalyayı boynuna taktı. Ancak organizasyon sırasında sağ kolda da mücadele ederken rakibin ani yüklenmesi sonucu talihsiz bir sakatlık yaşadı. Cırık, sakatlığı şu sözlerle anlattı: 'Aslında ters pozisyonda değildim, gücümün ittiği anda rakip bir anda yüklenince o an vücudunuzun en zayıf noktası bende tendonmuş. Biseps uzun baş tendonunun koptuğunu gördük.'

Bu tür tendon kopmalarının bilek güreşçileri arasında sık görülen bir sakatlık olduğunu belirten sporcu, yakın zamanda operasyon geçireceğini ve sağ kolu için yaklaşık 50 günlük bir iyileşme süreci öngörüldüğünü söyledi. İyileşme sürecinde de boş durmayacağını vurgulayan Cırık, 'Sol kol idmanlarına ara vermeden devam edeceğim' diyerek kararlılığını ortaya koydu.

Antrenörlük, hedefler ve motivasyon:

Cırık hem sporcu hem de antrenör olarak genç sporcular yetiştiriyor. Sporun hayatındaki yerini anlatırken, 'Bizim için spor bir hayat tarzı; bunu yaptığım sürece mutlu oluyorum, bunu yaptığım sürece bu hayatın içinde var olduğumu hissediyorum' ifadelerini kullandı. Öğrencileriyle çalışmanın kendisine büyük keyif verdiğini belirten Cırık, sporu bırakmadan önce daha büyük hedefleri olduğunu net olarak ifade etti.

Özellikle engelli olmayan sporcular arasında da dünya şampiyonu olmak istediğini vurgulayan Cırık, yarışmalarda geçmişte talihsizlikler yaşadığını ancak pes etmediğini söyledi: 'Ben engelli olan birisi olarak, engelli olmayanların arasında da dünya şampiyonu olmak istiyorum. Bunu da yapacağıma inancım tam, Allah’ın izniyle orada da dünya şampiyonu olacağım.'

Başarı ve sakatlık arasındaki bu denge, Cırık'ın kararlılığını ve sporun onun için ne kadar merkezi bir rol oynadığını gözler önüne seriyor. Şampiyon sporcu, iyileşme sürecini disiplinle yönetip masalara daha güçlü dönmeyi hedefliyor; aynı zamanda antrenörlük rolüyle yeni sporcular yetiştirmeye devam edecek.

HİNDİSTAN'DA DÜNYA BİLEK GÜREŞİ ŞAMPİYONASI'NDA ENGELLİLER KATEGORİSİ SOL KOL +80 KİLOGRAMDA ŞAMPİYON OLAN ESKİŞEHİRLİ MİLLİ SPORCU VE ANTRENÖR MURAT CIRIK, BAŞARISINI VE KARİYERİNDEKİ YENİ HEDEFLERİNİ PAYLAŞTI.