Olayın detayları:

İstanbul Şişli'de 9 Kasım'da meydana gelen olayda, aracının lastiğindeki hasar nedeniyle servise götüren F.Ü. (26), lastik değişimi ve rot balans gerekçesiyle 12 bin lira ödediğini iddia etti. Araç içindeki sesli ve görüntülü kayıtları inceleyen F.Ü., çalışanların söz konusu işlemleri yapmadığını ve aracı arızalı gibi gösterme amaçlı konuştuklarını fark etti. Bunun üzerine şikâyetçi olan F.Ü. için Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Emniyetin soruşturması sonucu dolandırıcılıkla bağlantılı olduğu belirlenen iş yeri sorumlusu E.S. (34) ile çalışanlar H.T. (37) ve K.Ö. (20), 24 Kasım'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan üç şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

Görüntülerin rolü:

Olayı ortaya çıkaran unsurun araç içi kamera kayıtları olması, servis işlemlerinin yapılıp yapılmadığının tespitinde belirleyici oldu. Müşterinin sesli kayıtları inceleyerek şüphelenmesi ve emniyete başvurması, şüphelilerin yakalanmasına giden süreci başlattı.

Esnaftan tepki:

Eskişehir Odunpazarı'nda yaklaşık 30 yıldır oto sanayinde çalışan 40 yaşındaki usta Osman San, yaşanan dolandırıcılığı gördüğünde üzüntü ve utanma hissettiğini söyledi. San, mesleği ve müşteri ilişkilerini anlatarak sektörün güvene dayalı hassas bir zanaat olduğunu vurguladı.

Ustanın değerlendirmeleri:

San, olayı değerlendirirken mesleğe dair şu tespitlerde bulundu: "Yaklaşık 30 yıldır bu sektörün içindeyiz. Müşteri ilişkisi bizim için çok önemlidir. Müşteriyi her zaman kendi yerimize koyarız... Görür görmez utandım açıkçası." Usta, tamirat sürecinde müşterinin bilgilendirilmesi, arızanın gösterilmesi ve onay alınmadan iş yapılmamasının temel ilkeleri olduğunu belirtti.

San ayrıca, bozuk olmayan bir parçayı bozuk göstererek haksız kazanç elde etmenin "vicdansızlık" olduğunu söyledi ve bunun mesleğin itibarına zarar verdiğini vurguladı. "Adam neyse; 10 binlik bakıma mı geldi, 10 binlik bakım ücreti alınır. Görülen şeyleri yazarsınız; 'Abi ileride bunları yaptırırsanız çok iyi olur' dersiniz. 'Adam arabayı bıraktı, her şeyi yapalım, borcun bu kadar' diye bir mantık yok" ifadelerini kullandı.

Araç sahiplerine öneriler:

San, benzer olayların önüne geçilmesi için araç sahiplerine şu önerilerde bulundu: güvenmedikleri yere araçlarını bırakmasınlar, araç başında beklesinler, fiyatı önceden araştırıp yazılı veya sesli onay alsınlar. Ayrıca basit bir bakım için bile yapılan işlemin fotoğraf ve video ile belgelenmesini tavsiye etti. San, sosyal medyanın ve farklı ustalara danışmanın maliyet ve gereklilikler hakkında fikir verebileceğini belirtti.

Usta, sektörde dürüst çalışmanın önemine dikkat çekerek, alınan paranın helal olmasının ve müşterinin güveninin esnaf için hayati olduğunu söyledi: "Bu haksız bir kazançtır; bunun için vicdansız olmak gerekir. O parayı alıp çoluğuna çocuğuna götüreceksin... Bunlar olmayacak şeyler, yakışmıyor."

Şişli'de yaşanan bu olay, araç sahipleri ve servisler arasındaki güven ilişkisinin önemini yeniden gündeme taşıdı. Olayın adli süreci devam ederken, meslek içi denetim ve şeffaflığın önemi bir kez daha öne çıktı.

OSMAN SAN