Eskişehirspor galibiyet hedefiyle Kepezspor maçına hazır

Eskişehirspor hazırlıklarını tamamladı

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Eskişehirspor, ligin 10. haftasında karşılaşacağı Kepezspor Futbol A.Ş. müsabakasının hazırlıklarını kulüp tesislerinde bugün tamamladı. Teknik heyet yönetimindeki idmanda takım, maçın taktik gereksinimlerine odaklanan bir program uyguladı.

İdmanda öne çıkan çalışmalar:

Antrenman ısınma hareketleriyle başladı; ardından dar alanda paslaşma çalışmaları ile oyuncuların koordinasyon ve pozisyon alma becerileri geliştirildi. Seans, kondisyon ve rekabeti artırmak amacıyla oynanan çift kale maçla son buldu. Teknik ekip, uygulanan çalışmaları maç planının provası olarak değerlendirdi.

Sıralama ve maç hedefi:

Grupta geride kalan 9 maçta topladığı 18 puanla 2. sırada bulunan Eskişehirspor, ligde 8 puanla 12. basamakta yer alan Antalya temsilcisi Kepezspor karşısında üç puan hedefliyor. Hazırlıklarını tamamlayan siyah-kırmızılı ekip, maç saatini beklemeye geçti ve teknik kadro sahaya yansıtılacak taktik düzen üzerinde son değerlendirmeleri yaptı.

TFF 3. LİG 2. GRUP EKİPLERİNDEN ESKİŞEHİRSPOR, LİGİN 10. HAFTASINDA KARŞILAŞACAĞI KEPEZSPOR FUTBOL A.Ş. MÜCADELESİNİN HAZIRLIKLARINI BUGÜN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANTRENMANLA TAMAMLADI.