Eskişehirspor Söke sınavına hazır, kafile Aydın'a yola çıkıyor

Eskişehirspor, Söke 1970 SK maçı öncesi kendi tesislerinde son antrenmanını tamamladı; teknik heyet taktik çalışmalar yaptı ve kafile Aydın'a hareket edecek.