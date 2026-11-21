Eskişehirspor son antrenmanını tesislerinde tamamladı
Eskişehirspor, deplasmanda karşılaşacağı Söke 1970 SK maçı öncesinde hazırlıklarını noktaladı. Siyah-kırmızılı ekip son idmanı kendi tesislerinde gerçekleştirdi.
Son idman:
Teknik heyet gözetiminde yapılan çalışmada oyuncular antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Ardından takımın maç planı doğrultusunda taktik ağırlıklı uygulamalara yoğunlaşıldı ve saha içi düzenlemelere odaklanıldı.
Kafile hareketi:
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Söke 1970 SK maçı hazırlıklarının tamamlandığı açıklandı. Açıklamada ayrıca kafilenin planlandığı şekilde Aydın'a hareket edeceği duyuruldu.
ESKİŞEHİRSPOR, DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI SÖKE 1970 SK MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.
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