Eskişehirspor'un Akşehir hazırlığı sürüyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, 1922 Akşehir SK ile oynayacağı karşılaşma öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 1922 Akşehir SK karşısında elde edilen 7-1'lik farklı galibiyet takımın moralini yükseltti ve hafta sonu yapılacak deplasman maçı öncesi beklentileri artırdı.

maç takvimi ve yer:

Ligin 5'üncü haftasında 1922 Akşehir SK ile deplasmanda mücadele edecek olan Eskişehirspor'un maçı 3 Ekim 2026 tarihinde, saat 15.00'te Akşehir Nasreddin Hoca Stadı'nda oynanacak.

antrenman ve hedefler:

Eskişehirspor, maç hazırlıkları kapsamında saha çalışmalarını ve taktik provalarını sürdürüyor. Teknik heyet ve oyuncular, geçen haftaki skoru motivasyon olarak kullanarak deplasmanda da istikrarlı bir performans sergilemeyi hedefliyor.

TFF 3. LİG 2. GRUP'TA MÜCADELE EDEN ESKİŞEHİRSPOR, 1922 AKŞEHİR SK MAÇI İÇİN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR.