ESO'nun COP31 katılımı:

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) temsilcileri, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katılarak kent sanayisinin verimlilik ve yeşil dönüşüm alanındaki çalışmalarını uluslararası katılımcılara aktardı.

Programda odayı temsilen ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Biriminden Sorumlu Meclis Üyesi Ömer Benli, Eskişehir Model Fabrika Direktörü Sema Şahin ile ESO Sürdürülebilirlik ve Yeşil Sanayi Uzmanı Dr. Çağdaş Saz yer aldı.

panelde öne çıkan uygulamalar:

Panelde, "Sanayinin Yeşil Dönüşüm Yolculuğu" başlıklı oturumda Sema Şahin ve Dr. Çağdaş Saz, Eskişehir Model Fabrika ve ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Biriminin saha uygulamaları üzerinden sanayide verimliliğin artırılması ve sürdürülebilir üretime geçiş süreçlerini değerlendirdi.

Tartışılan konular arasında üretim süreçlerinde israfın azaltılması, kaynak kullanımının iyileştirilmesi ve çevresel etkilerin düşürülmesine yönelik yalın üretim yaklaşımları ile saha deneyimleri yer aldı.

ESO'nun işletmelere yönelik çalışmaları:

Ömer Benli koordinasyonunda faaliyet gösteren ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi, işletmelerin sürdürülebilirlik kapasitelerini geliştirmeye ve yeşil dönüşüme hazırlanmalarına yönelik yürüttüğü çalışmaların kapsamını ve uygulama örneklerini zirve kapsamında paylaştı.

Paylaşılan uygulama örnekleri, Eskişehir'deki sanayi aktörlerinin verimlilik ve çevresel performansını artırmaya yönelik pratik adımlara odaklandı.

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI (ESO) TEMSİLCİLERİ, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 31. TARAFLAR KONFERANSI’NA (COP31) KATILARAK KENT SANAYİSİNİN VERİMLİLİK VE YEŞİL DÖNÜŞÜM ALANINDAKİ ÇALIŞMALARINI ULUSLARARASI KATILIMCILARA AKTARDI.