Estetik ameliyat sonrası hayatını kaybeden doktor son yolculuğuna uğurlandı

Operasyonun ve müdahalelerin ayrıntıları:

İzmir Konak'taki Özel Gazi Hastanesi'nde yüz germe ameliyatı olan Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Emine Yılmaz (60), ameliyatın ertesi günü kalbinin durması sonucu yoğun bakımda tedaviye alındı. Operasyonu gerçekleştiren ismi açıklanan estetik cerrah Prof. Dr. U.B. tarafından genel anestezi altında gerçekleştirilen girişimin iddialara göre 11 saat sürdüğü bildirildi.

Ameliyat sonrası kalp durması tespit edilen Yılmaz'a uzun süre kalp masajı uygulandı ve daha sonra yoğun bakım servisine kaldırıldı. Hastanedeki uzman ekibin müdahalelerine rağmen hekim, yapılan tedavilere yanıt veremeyerek hayatını kaybetti.

Ailenin iddiaları ve süreç:

Cenaze töreninde konuşan eşi, Radyoloji Uzmanı Turgut Yılmaz, olayın arkasında ihmal olabileceğini belirtti. Eşi, 'Vefat nedeninin ameliyat süresinin uzun sürmesi ve kan sulandırıcı ilaca başlanmaması olduğunu düşünüyorum' diyerek, uzun operasyonlarda kleksan gibi kan sulandırıcıların uygulanmasının gerektiğini savundu.

Turgut Yılmaz, eşinin ameliyat sonrası gelişen tablonun derin ven trambozu (bacak veya uyluk bölgesindeki toplardamarlarda kan pıhtısı oluşması) nedeniyle kardiyak arrest (ani kalp durması) ile sonuçlandığını ifade etti. Aile, yasal süreci başlattıklarını ve iddiaların takipçisi olacaklarını duyurdu.

Cenaze töreni:

İki çocuk annesi Emine Yılmaz için Karşıyaka Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde cenaze töreni yapıldı. Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz, Bornova Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Törene eşi Turgut Yılmaz, çocukları Yağmur ve Bartu Yılmaz, meslektaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Aile ve yakınları, olayın aydınlatılması için hukuki yola başvurduklarını belirtti.

İZMİR’İN KONAK İLÇESİNDE ÖZEL BİR HASTANEDE YÜZ GERDİRME AMELİYATI GEÇİREN VE OPERASYONDAN 1 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİREN RUH VE SİNİR HASTALIKLARI UZMANI DR. EMİNE YILMAZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.