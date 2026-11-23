olayın detayları:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yunus Emre Mahallesi, Lokman Caddesi'nde görev yapan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği personeli, durumundan şüphelendikleri bir araca müdahale etti. Ekipler, 06 BF 3839 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu; araçta bulunan sürücü daha sonra yaya olarak kaçmaya başladı.

kovalamaca ve ifadesi:

Kısa süren takip sonucu şahıs yakalandı. Yapılan kimlik ve evrak kontrollerinde, yakalananın ev hapsinde olduğu tespit edildi. Şahıs, dışarıya çıkma gerekçesini lahmacun almak olarak açıkladı ve iyi niyetini vurgulayarak, "Nefesim kesildiği için değil, sizi yormamak için durdum" şeklinde ifadede bulundu.

sonrası ve işlem:

Ev hapsi uygulamasına uymadığı ve polisin 'dur' ihtarına riayet etmediği belirlenen M.K. hakkında ilgili birimler tarafından işlem başlatıldı. Olay yerinde yapılan tespit ve ifadelere dayanılarak sürecin kolluk tarafından yürütüldüğü ve gerekli işlemlerin uygulandığı kaydedildi.

Emniyet ekipleri, benzer vakaların önlenmesi amacıyla denetimlerin ve kontrollerin süreceğini bildirdi. Olay çevresindeki güvenlik kamerası kayıtları ve ifadelere göre yapılan noktasal incelemeler sonrası idari ve adli işlemler devam ediyor.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE EV HAPSİ BULUNAN VE LAHMACUN ALMAK İÇİN SOKAĞA ÇIKAN ŞAHIS POLİS EKİPLERİNDEN KAÇTI. EKİPLER TARAFINDAN KOVALAMACA SONUCU YAKALAN ŞAHSA İŞLEM YAPILDI. EV HAPSİNE UYMAYAN VE POLİSTEN KAÇAN ŞAHIS İYİ NİYETLİ OLDUĞUNU SÖYLEYEREK, "NEFESİM KESİLDİĞİ İÇİN DEĞİL, SİZİ YORMAMAK İÇİN DURDUM" DEDİ.