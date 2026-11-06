Evde gebe okulu: Yozgat'ta anne adaylarına ücretsiz uzman rehberlik

sağlanan hizmetler:

Yozgat Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesindeki Gebe Okulu ve lohusalık dönemi destek hizmetleri, anne adaylarına ve yeni doğum yapmış ailelere ücretsiz eğitim ve rehberlik veriyor. Hizmetler arasında fizyoterapist eşliğinde pilates, bebek bakımı eğitimi, emzirme danışmanlığı ve ev ziyaretleri bulunuyor. Merkez, özellikle internet ortamındaki bilgi kirliliğine karşı güvenilir bir kaynak sunmayı amaçlıyor.

Merkezde görev yapan ekip; Uzm. Dr. Merve Feride Tan Ceylan ve Ebe Rabia Ünlüsoy öncülüğünde kurum içi eğitimlerin yanı sıra ihtiyaç halinde ev ziyaretleriyle birebir takip sağlıyor. Sunulan eğitimler tamamen ücretsiz olup, gebelik sürecindeki fiziksel ve ruhsal kaygıların azaltılmasına odaklanıyor.

eğitim içeriği ve yaklaşım:

Eğitim programı gebelikte karşılaşılabilecek vücut değişiklikleri, doğuma hazırlık, doğum sonrası bakım, emzirme teknikleri ve bebek bakımı konularını kapsıyor. Programda babalara yönelik uygulamalı eğitimler de yer alıyor; örneğin bebek yıkama gibi temel uygulamalar babalara da öğretiliyor. Eğitimler, katılımcıların neyle karşılaşacaklarını bilerek sürece girmelerini sağlamak üzere tasarlandı.

Merkez ekipleri, anne adaylarının ruhsal hazırlığına da önem veriyor. Uzmanlardan alınan bilgi ile çevreden gelen yanlış yönlendirmelerin ve bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bebek ek gıdaya geçene kadar verilen takiplerle ailelerin süreci emin ellerde geçirmesi sağlanıyor.

katılımcı deneyimleri:

38 haftalık gebe olan Kübra Arık Bağcı, merkezin kendisini hamileliğinin 28. haftasında arayarak programa dahil ettiğini belirtti. Bağcı, uzman ebelerden ve fizyoterapistten aldığı pilates eğitimi ile sosyal ortamda farklı gebe adaylarıyla tanışmanın kendisi için olumlu olduğunu, doğum sonrası ev ziyaretleriyle emzirme ve lohusalık desteğini almaya devam ettiğini söyledi.

Yeni doğum yapmış annelerden Berivan Yıldırım, 37 gün önce bebeğini kucağına aldığını; merkezin eğitimleri sayesinde kendisini daha rahat ve ilgili bir anne olarak hissettiğini aktardı. Berivan, aldıkları birebir desteğin kaygılarını azalttığını ve merkezin sürekli yardımcı olduğunu ifade etti.

Berivan'ın eşi Barış Yıldırım da merkezin eğitimlerinin aileyi bilgilendirdiğini, baba adayları için de önerilebilir olduğunu belirtti ve eğitimlerin ileriki dönemde kafalarındaki soru işaretlerini giderdiğini vurguladı.

uzmanların değerlendirmesi:

Uzm. Dr. Merve Feride Tan Ceylan, eğitimlerin özellikle ilk gebeliklerde yaşanan korku ve telaşları azalttığını, annelerin doğuma ve sonrasına daha bilinçli hazırlandığını söyledi. Ceylan, eğitimlerin hem emzirme hem bebek bakımı alanında sürecin devamını sağladığını ve aileleri izlemekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Merkezin ücretsiz ve uzman kadroyla yürüttüğü çalışmalar, Yozgat'taki anne adayları ve yeni ebeveynlerin güvenle başvurabileceği bir kaynak olarak öne çıkıyor. Ailelerin merkezden aldığı eğitim ve ev ziyaretleri, gebelik ve lohusalık dönemlerinde bilgi kirliliğiyle mücadele ederek sağlıklı ve bilinçli bir sürece katkı sağlıyor.

YOZGAT SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN GEBE OKULU VE LOHUSALIK DÖNEMİ DESTEK HİZMETLERİ, ANNE ADAYLARINA VE YENİ BEBEĞİ OLAN AİLELERE REHBERLİK ETMEYE DEVAM EDİYOR.