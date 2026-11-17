operasyon ve yakalama:

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evden hırsızlık olayının aydınlatılması için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan takip ve araştırmalar sonucunda olayın şüphelileri olarak O.A.G., W.A.G. ve A.S.M. tespit edildi. Polis ekipleri kısa sürede şüphelileri yakalayarak üzerlerinde ve bulundukları araçlarda arama yaptı.

ele geçirilen eşyaların dökümü:

Aramalarda, çok sayıda lüks marka saat ve çeşitli değerli eşya ele geçirildi. Saatler arasında 2 Rolex, 1 Versace, 1 Cartier, 2 Kenneth Cole, 1 Pierre Muille, 1 G’vanacy, 2 Casio, 1 Gucci, 2 Calvin Klein, 2 Timberland, 1 ABM, 1 O.P.M, 2 Rado, 1 Chaumet, 1 Piaget, 1 Japone ve 1 Swatch olmak üzere toplam 23 kol saati bulundu.

Bunun yanı sıra aramalarda 3 iPhone ve 1 Samsung marka cep telefonu, 1 Dell marka dizüstü bilgisayar, 2 buhar makinesi, 3 bin 200 ABD doları, 2 bin 640 TL, gümüş kolye, bileklik ve küpe seti, 9 farklı markada parfüm ile çeşitli elektronik eşya, takı ve materyaller ele geçirildi.

adli süreç ve soruşturmanın yönü:

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, bulunan eşyaların çalıntı olup olmadığının tespiti ve gerçek sahiplerine teslimi amacıyla soruşturmanın sürdüğünü, olayla ilgili çalışmanın devam ettiğini açıkladı.

BURSA’NIN OSMANGAZİ İLÇESİNDE BİR EVDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN HIRSIZLIK OLAYININ ŞÜPHELİLERİ POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU YAKALANDI. ŞÜPHELİLERİN ÜZERLERİNDE YAPILAN ARAMALARDA ÇOK SAYIDA LÜKS MARKA KOL SAATİ, CEP TELEFONU, DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR, ZİYNET EŞYASI VE PARA ELE GEÇİRİLDİ.