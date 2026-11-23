Evinde erken darbeyi atlatamayan Denizli İdman Yurdu Uşakspor'a 2-0 yenildi

Nesine 3. Lig 2. Grup 13. hafta karşılaşmasında Denizli İdman Yurdu 1959 SK, Denizli Atatürk Stadyumu'nda Uşakspor'u ağırladı. Maçı Emir Can Karaçalı yönetti. Mücadele, konuk ekibin erken golüyle şekillendi.

maçın dönüm noktaları:

Karşılaşmanın 14. dakikasında Halil Ertürk fileleri havalandırarak Uşakspor'u 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekip eşitlik için baskı kursa da, 23. dakikada Efecan Barlık penaltıdan yararlanamadı. İlk yarı Uşakspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda Uşakspor oyunu kontrol altında tutarken, Denizli İdman Yurdu aradığı golü bulamadı ve son bölümde savunma ağırlıklı oynamak zorunda kaldı.

son düdük ve puanlamanın etkisi:

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında, 90+1'de Yakup Anıl Karadağ skoru 2-0'a taşıyarak maçın sonucunu belirledi. Uşakspor deplasmandan üç puanla ayrılarak ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 13'e yükseltti. Ev sahibi Denizli İdman Yurdu 1959 SK ise sahasında puan bırakarak 8 puanda kaldı ve düşme hattından çıkamadı.

NESİNE 3. LİG 2. GRUP'UN 13. HAFTASINDA SAHASINDA UŞAKSPOR'U KONUK EDEN DENİZLİ İDMANYURDU 1959 SK, RAKİBİNE 2-0 MAĞLUP OLDU.