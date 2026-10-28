Evindeki küçük atölyeden milli bayramlara uzanan meslek

Odadaki başlangıç, şimdi il dışına hizmet veren atölye

Mersin'de aile tarafından 24 yıl önce ev odasında başlatılan yöresel kostüm dikimi, satış ve kiralama işini 24 yaşındaki Ekin Şahin devraldı. Bilgisayar programcılığı eğitimi almış olmasına rağmen aile geleneğini sürdürmeyi tercih eden Şahin, dört yıldır işletmenin başında görev yapıyor ve üretimden kiralamaya kadar süreci yönetiyor.

Aile temelli bir ihtiyaca cevap olarak başlayan iş:

İşin temeli, babasının halk oyunları eğitmeni ve Mersin’in ilk halk oyunu derneğinin kurucusu olmasıyla atıldı. O dönemde gösteriler için kostüm temininde yaşanan zorluk nedeniyle, babası ile dikiş eğitmeni olan annesi kendi çözümlerini üretmeye karar verdi. 24 yıl önce evin bir odasında başlayan dikim serüveni, zamanla talebin artmasıyla atölyeye ve dükkâna dönüştü.

Çocukluğundan beri ailenin işiyle iç içe olsa da Şahin, gençlik yıllarında bu mesleğe karşı ilgi duymadığını belirtiyor. Üniversitede programcılık okuduktan sonra işin başına geçme sürecini şöyle özetliyor: "24 yılın getirdiği düzen olsun ki esnaf çocuğu olan herkes bilir, baban çağırıyorsa yardım edeceksin."

Geçiş süreci, öğrenme ve sorumluluk:

İşletmeyi devralma süreci kolay olmadı; Şahin başlangıçta zorlandığını ancak zamanla işi benimsediğini söylüyor. Ailenin destek olduğu bir geçiş döneminin ardından yaklaşık dört yıldır tamamen işletmenin sorumluluğunu üstlendi. Bugün hem üretim hem de kiralama ve satış süreçlerini yönetiyor, atölyede dikişlerin kontrolü ve sipariş organizasyonu Şahin'in sorumluluğunda.

Kendisiyle yapılan konuşmada, işin esnaf yönünün ve kendi işinin patronu olmanın memnuniyet verdiğini vurguluyor: "Kendi işimin patronuyum, esnafım, mutluyum."

Talep, dönemsel yoğunluk ve hizmet ağı:

İşletmenin en yoğun dönemi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gibi milli bayramlar oluyor. Bu özel günlerde okullar, dernekler ve gösteri grupları için hazırlanan kostümlere talep ciddi oranda artıyor. Şahin, kiralama hizmetlerinin büyük çoğunluğunu ilin dışına gönderdiklerini; satış ve okul aracılı taleplerin de düzenli bir pay oluşturduğunu belirtiyor. İşlerin yaklaşık %80'inin il dışı kiralamalara yönelik olduğunu aktarıyor.

Atölye ve dükkân düzeni, geçmişin el becerisini günümüz talebiyle buluşturuyor. Aileden devralınan tecrübe, üretimin sürekliliğini sağlarken genç neslin iş yönetimi yaklaşımları da operasyonel düzenlemelere yansıyor.

Gelecek ve sürdürülebilirlik:

Şahin için öncelik, aile mirasını koruyarak işi sürdürülebilir kılmak. Hem üretim hem kiralama kanalını korumak, bayramlardaki talebi karşılayacak stok ve organizasyonu sağlamak öncelikler arasında. İşin çocukluğunda sevmediği bir uğraşken şimdi kendi mesleği haline gelmesi, hem kişisel bir dönüşümü hem de küçük aile işletmelerinin kuşaklar arası devamlılığını gösteriyor.

Bu öykü, Mersin'de bir ev odasında başlayan basit bir ihtiyacın yıllar içinde nasıl kurumsal bir işe dönüştüğünü ve genç bir girişimcinin aile geleneğini benimseyip büyütme kararlılığını anlatıyor.

EKİN ŞAHİN (24), ÇOCUKLUĞUNDA SEVMEDİĞİ AİLE MESLEĞİNİ BUGÜN SEVEREK SÜRDÜRÜYOR.