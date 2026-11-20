Kaza yerinde ilk bilgiler:

Saat 10.00 civarında, Eyüpsultan Sakarya Mahallesi Silahtarağa Caddesi üzerinde iki İETT otobüsü birbirine çarptı. İddialara göre, durağa yanaşan bir otobüse aynı yönde ilerleyen başka bir İETT otobüsü arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otobüslerde hasar oluştu ve güzergâh bir süreliğine trafiğe kapanma riski taşıdı.

Yaralılar ve müdahale:

Kazada 3 yolcu ile otobüs şoförü olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Olay yerine yapılan ihbarın ardından polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; daha sonra yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Güzergâhın açılması ve soruşturma:

Kazaya karışan otobüsler, yolun yeniden trafiğe açılabilmesi için başka bir noktaya çekildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve çarpışmanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor. Yetkililer, ulaşımda aksama yaşanmaması için yönlendirme yaptılar.

Olayla ilgili bilgi akışı ve soruşturma sonuçları ulaştıkça yetkililer tarafından paylaşılacak.

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