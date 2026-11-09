Eyüpsultan'da jandarmadan gece baskını: binlerce sentetik hap ve bandrolsüz sigara ele geçirildi

Eyüpsultan'da jandarmadan uyuşturucu baskını

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucu Eyüpsultan ilçesindeki bir işletmede uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda ele geçen materyallerin miktarı dikkat çekti.

operasyonun ayrıntıları:

İşletmede yapılan aramada 5 bin 15 adet sentetik hap, 1.430 paket bandrolsüz sigara ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Bulunan ürünler, satışa hazır şekilde depolanmış durumda tespit edildi.

gözaltı ve soruşturma:

Olayla bağlantılı olarak bir şüpheli gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmada ele geçirilen materyallerin kaynağı ve dağıtım ağına ilişkin incelemeler devam ediyor.

Eyüpsultan'da işletmeye uyuşturucu baskını: 5 bin 15 adet sentetik hap, bin 430 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi