Facia Aliağa’da fabrika patlamasında 16 kişi hayatını kaybetti

Erdoğan kabine sonrası açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Aliağa'da bir fabrikada meydana gelen patlamada 16 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Olay ve resmi açıklama:

Erdoğan'ın beyanına göre patlamada ayrıca 2'si ağır olmak üzere toplam 13 kişi yaralanmıştır.

Verilerin tekrarı ve açıklamanın kapsamı:

Kaynak metinde verilen bilgilere göre ölü sayısı 16 olarak açıklanmış; yaralı sayısı ise toplam 13 olup, bunlardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtilmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliağa'daki fabrikada meydana gelen patlamada 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 13 kişinin yaralandığını açıkladı