Dolar 49,3871 +0,04%
Euro 54,9826 -0,50%
Bist 12.148,35 -0,84%
Altın Gram 6.536,15 -1,46%
EUR/USD 1,1130 -0,66%
Brent Petrol 105,84 +0,14%
--°

Fakıllı Mağarası yolu sıcak asfalta kavuştu

Düzce İl Özel İdaresi, Akçakoca'da Fakıllı Mağarası'na ulaşımı sağlayan yolu sıcak asfaltla yeniledi; Beyören–Fakıllı bağlantı yolundaki çalışmalar devam ediyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 17:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Fakıllı Mağarası yolu sıcak asfalta kavuştu

Çalışmanın kapsamı:

Düzce İl Özel İdaresi tarafından Akçakoca ilçesinde yürütülen yol bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, bölgenin önemli turizm noktalarından Fakıllı Mağarası'na giden yolun sıcak asfalt serimi tamamlandı. Yapılan çalışmayla ziyaretçilere daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sağlanması hedefleniyor.

Bağlantı yollarında devam eden işler:

Beyören ve Fakıllı köyleri arasındaki bağlantı yolundaki sıcak asfalt çalışmaları ise planlı şekilde sürüyor. Yetkililer, yolun tamamlanmasının köyler arası ulaşımı rahatlatacağını ve bölge ekonomisine olumlu katkı sunacağını belirtiyor.

Gerçekleştirilen çalışmada mevcut altyapının korunmasına dikkat edilirken, işlerin kalan kısımlarında da aynı kalite standartlarının uygulanacağı açıklandı. Proje kapsamında güvenlik önlemleri ve yol dayanıklılığı ön planda tutuldu.

Fakıllı Mağarası'na ulaşımda iyileşme, bölgedeki ziyaretçi trafiğinin düzenlenmesine ve turizm potansiyelinin daha verimli kullanılmasına imkan tanıyacak. Bölge halkı ve ziyaretçiler, tamamlanan çalışmaların ardından ulaşım konforundaki farkı kısa sürede hissetmeyi bekliyor.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN AKÇAKOCA’DA YÜRÜTÜLEN YOL ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA FAKILLI...

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN AKÇAKOCA’DA YÜRÜTÜLEN YOL ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA FAKILLI MAĞARASI’NA ULAŞIM SAĞLAYAN YOLUN SICAK ASFALT ÇALIŞMASI TAMAMLANDI. BEYÖREN VE FAKILLI KÖYLERİ BAĞLANTI YOLUNDAKİ ASFALT ÇALIŞMALARI İSE DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İstanbul'da sağanak mesai çıkışını felç etti: trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı
images

Karabük için yoğun yağış alarmı: vatandaşlara tedbir çağrısı
images

Marmaris'te ekipler sağanak sonrası teyakkuzda
images

Menteşe'de sağanağa karşı 30 kişilik kesintisiz seferberlik

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İstanbul'da sağanak mesai çıkışını felç etti: trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı

Cumhurbaşkanı başkanlığında yüksek istişare kurulu toplandı

Banyodaki gizli bölmede yakalanan ByLock kullanıcısı cezaevine gönderildi

Konya'da birinci kattaki yangın mahallede panik yarattı, evde maddi hasar oluştu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

94 yaşında gökyüzüne uzanan dede Babadağ'da ilk paraşüt deneyimini yaşadı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın