Farklı kültürler Kastamonu’da buluştu: uluslararası öğrenciler tanışma gününde kaynaştı

Kastamonu Üniversitesi, Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde düzenlenen 5. Uluslararası Öğrenci Tanışma Günü ile kampüsteki uluslararası topluluğu bir araya getirdi. Etkinlik, üniversitenin dış ilişkiler ve öğrenci birimlerinin iş birliğiyle gerçekleştirildi ve hem sosyokültürel buluşma hem de resmi bilgilendirme amacı taşıdı.

Programın amacı ve sunulan bilgiler:

Etkinliğin temel hedefi, yabancı öğrencilerin üniversite ve şehir yaşamına hızlı ve sağlıklı biçimde uyum sağlamalarını desteklemekti. Programda ikamet izni, sağlık sigortası, Türkçe eğitimi ve üniversitenin sunduğu destek hizmetleri hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapıldı. Kastamonu Üniversitesi Öğr. Gör. Yunus Sürücü, özellikle Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) uygulamalarına dikkat çekerek; Türkiye'ye gelip daha önce Türkçe yeterlilik sertifikası almamış ve Türkiye'deki bir liseden mezun olmamış öğrencilerin bir yıl zorunlu Türkçe eğitimi aldığını hatırlattı.

Katılımcılar, temsilciler ve kültürel paylaşımlar:

Programa Rektör yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Atalan ve Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı, Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. M. Öztürk Akçaoğlu, Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Doç. Dr. Ahmet Rıfat Kayiş, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Doç. Dr. Ahmet Rıfat Kayiş, üniversitede güncel durumda 65 farklı ülkeden bin 609 uluslararası öğrenci bulunduğunu vurgulayarak, uyum süreçlerine destek sağlama çabalarını aktardı. Kastamonu İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli Adem Erdoğan da katılımcılara Türkiye'deki ikamet ve çalışma izni süreçleri hakkında bilgilendirme sundu.

Etkinliğin sonu: kültür, teşekkür ve buluşma:

Programa renk katan kültürel sunumlar da yer aldı; Filipinli öğrenciler şarkılarıyla, Kazakistanlı öğrenciler ise dombra ile geleneksel ezgilerini seslendirdi. Etkinlik, katkı sağlayanlara takdim edilen teşekkür belgeleri, ikram ve gösterilen kısa film ile sonlandırıldı. Organizasyon katılımcıları bir araya getirerek hem sosyal bağları güçlendirmeyi hem de üniversitenin sunduğu hizmetler konusunda bilinci artırmayı hedefledi.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, FARKLI ÜLKELERDEN GELEN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİ 5. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ TANIŞMA GÜNÜ’NDE BİR ARAYA GETİRDİ