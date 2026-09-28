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Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

47 yaşındaki İbrahim, Fas'ta tanıştığı 41 yaşındaki Viysem ile önce Fas'ta sonra Buldan'da iki törenle evlendi; çift uyum içinde yeni hayat kurdu.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 11:06

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EDİTÖR: Doruk Çetin

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Fas'ta başlayan, Buldan'da süren bir evlilik hikâyesi:

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde yaşayan 47 yaşındaki İbrahim Çoban, uzun süredir aradığı eşi Fas'ta buldu. Tanıdıkları aracılığıyla gittiği ülkede, Fas'ın Suklarbe ilçesine bağlı Jima Lalamilimoana köyünde yaşayan 41 yaşındaki Viysem Biradila ile tanıştı ve kısa sürede evlenme kararı aldı.

Tanışma ve Fas'taki tören:

Çift, tanışmalarının ardından Fas'ta geleneklere uygun bir düğünle evlendi. Oradaki törenlerde gelin ve damat yöresel giysiler giydi, oynanan oyunlara katıldı. İbrahim Çoban, bu anları şöyle anlattı: "Orada yaptığımız düğünde bizleri tahteravanla gezdirdiler. Onların yöresel giysilerini giyerek kendi oyunlarını oynadık." Çoban, Viysem ile karşılaştığı anı ise, "Bu yaşıma kadar kendime uygun bir eş bulamadım. Tanıdıklarımız aracılığı ile Viysem ile tanıştım. Viysem’i görür görmez aşık oldum. Onu çok sevdim. O da beni çok sevdi." sözleriyle dile getirdi.

Kadıköy'deki tören ve günlük yaşam:

Fas'taki törenden sonra çift Türkiye'ye gelerek Buldan'da ikinci bir düğün gerçekleştirdi. Kadıköy'deki kutlamada İbrahim, Viysem'i faytonla gezdirdi; Viysem ise ilçedeki oyunlara katılarak misafirlerle birlikte eğlendi. Çevresi, Viysem'in aileye ve komşulara karşı saygılı tutumunu vurguluyor.

Günlük hayatta da çiftin uyumu dikkat çekiyor; Çoban'ın çiftçilik işlerinde Viysem destek veriyor, koyunların bakımına yardımcı oluyor ve komşuların işlerinde de elinden geleni yapıyor. İbrahim Çoban, "Allah bize bir ömür boyu mutluluk nasip etsin" diyerek geleceğe umutla baktıklarını söyledi.

Viysem Çoban ise Türkiye'ye uyum sürecine ilişkin, "Ben İbrahim’i çok sevdim, o iyi bir insan. Türkiye çok güzel, Kadıköy çok güzel." ifadelerini kullandı ve kısa sürede Türkçe öğrenmeye başladığını aktardı.

BULDAN’IN KADIKÖY MAHALLESİ’NDE YAŞAYAN 47 YAŞINDAKİ İBRAHİM ÇOBAN, ARADIĞI AŞKI FAS’TA BULDU....

BULDAN’IN KADIKÖY MAHALLESİ’NDE YAŞAYAN 47 YAŞINDAKİ İBRAHİM ÇOBAN, ARADIĞI AŞKI FAS’TA BULDU. FAS’TA TANIŞTIĞI 41 YAŞINDAKİ VİYSEM BİRADİLA İLE EVLENEN ÇOBAN, ÖNCE FAS’TA ARDINDAN MEMLEKETİ BULDAN’DA DÜĞÜN YAPTI.

Doruk Çetin

Doruk Çetin

 Trend & Magazin Editörü

Dizi/film oyuncuları, müzik dünyası trendleri ve magazin gündemindeki renkli içerikleri hazırlayan genç editör.

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