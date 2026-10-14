Fatih’te şehir yaşamına nefes: Silivrikapı'ya 400 araçlık otopark

Silivrikapı Spor Köyü içinde 400 araçlık yeni otopark hizmete girdi

Fatih Belediyesi, ilçedeki otopark kapasitesini artırmak ve günlük yaşamı kolaylaştırmak amacıyla Silivrikapı Spor Köyü bünyesinde yapımı tamamlanan 400 araç kapasiteli otoparkı hizmete sundu. Tarihi dokusu ve yoğun yerleşimiyle bilinen Fatih'te sınırlı alanlara rağmen yeni kapasite sağlanması hedefleniyor.

yatırımın hedefleri:

Yeni otoparkın öncelikli amaçları arasında spor tesislerini kullanan vatandaşların araç ihtiyaçlarını karşılamak ve çevre sokaklardaki park baskısını azaltmak yer alıyor. Belediyenin açıklamasına göre bu tür yatırımlar, sokaklardaki düzensiz parkı önleyerek trafik akışını rahatlatmayı da amaçlıyor.

ilçedeki kapasite ve gelecek planları:

Silivrikapı Spor Köyü Otoparkı ile birlikte Fatih Belediyesi tarafından işletilen otopark sayısı 33'e, toplam araç kapasitesi ise 2 bin 663'e yükseldi. Belediye, mevcut kapasiteyi artırmak için Karagümrük ve Namık Sevik bölgelerinde yeni otopark projeleri planlıyor.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Fatih, tarihi dokusu ve yoğun yerleşimi nedeniyle yeni alan üretmenin oldukça güç olduğu bir ilçemiz. Ancak biz bütün imkanlarımızı değerlendirerek hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmeye devam ediyoruz. Silivrikapı Spor Köyümüzde hizmete sunduğumuz 400 araçlık yeni otoparkımız da bu anlayışımızın bir sonucu. Bizim için her yeni otopark, yalnızca araçlara yer açmak değil; sokaklarımızı rahatlatmak, trafik düzenine katkı sağlamak ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak demektir."

Turan, yatırımların devam edeceğini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: "Bugün Fatih’te 33 otoparkımızla 2 bin 663 araçlık kapasiteye ulaşmış durumdayız. Karagümrük ve Namık Sevik’te planladığımız yeni projelerle bu kapasiteyi daha da artıracağız. Tarihi mirasımızı korurken modern şehir yaşamının ihtiyaçlarına cevap veren, insanı merkeze alan bir belediyecilik anlayışıyla çalışmayı sürdüreceğiz. Yeni otoparkımız Fatih’imize hayırlı olsun."

Belediyenin açıklamaları, ilçede hem kısa vadeli rahatlama hem de uzun vadede düzenli bir otopark altyapısı oluşturma hedefini yansıtıyor. Silivrikapı'daki yeni tesis, hem spor kompleksi kullanıcılarına kolaylık sağlayacak hem de çevre mahallelerde park sıkıntısını hafifletmesi bekleniyor.

FATİH BELEDİYESİ, İLÇENİN OTOPARK İHTİYACINA ÇÖZÜM ÜRETMEK AMACIYLA YATIRIMLARINI SÜRDÜRÜYOR. SİLİVRİKAPI SPOR KÖYÜ BÜNYESİNDE HAYATA GEÇİRİLEN 400 ARAÇ KAPASİTELİ YENİ OTOPARK HİZMETE SUNULDU.