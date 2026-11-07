Fenerbahçe Çorum FK deplasmanında: Emre Belözoğlu yeniden kenarda

Maç önizlemesi:

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 16.00'da deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 16 puan topladı ve averajla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi Çorum FK da aynı puan ve benzer bir performansla 7. sırada yer alıyor.

Lig tablosu ve hedefler:

Fenerbahçe, geçtiğimiz çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u mağlup ederek moral buldu ve milli maç arasına üç puanla girmek istiyor. Takım, son iki lig maçında Galatasaray ve Göztepe'ye yenilerek puan kaybı yaşadı; bu sonuçlar liderlerle arasındaki farkın açılmasına yol açtı. Deplasmandan alınacak galibiyet, hem moral hem de puan durumunu toparlama açısından kritik olacak.

Emre Belözoğlu'nun ikinci dönemi:

Teknik direktör Emre Belözoğlu, İsmail Kartal'ın istifasının ardından göreve getirildi ve sarı-lacivertlerle 5,5 yıl sonra ikinci dönemine başlamış olacak. 46 yaşındaki teknik adam, 2020-2021 sezonunun son 10 maçında Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. Emre, teknik direktör olarak sezon başında Kasımpaşa ile başlamış ve ligin 2. haftasında Çorum deplasmanında 1-0'lık galibiyet almıştı; bu maçla birlikte bu sezon ikinci kez Çorum Şehir Stadyumu'nda kenarda yer alacak.

Kadro durumu ve eksikler:

Liverpool maçında gol katkısıyla öne çıkan Archie Brown, Galatasaray derbisinin ardından aldığı men cezası nedeniyle Çorum karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca takımda Marco Asensio ve Nathan Ake'nin tedavileri sürüyor; teknik ekip, bu isimlerin durumunu maç öncesi değerlendirecek. Bu eksiklikler, hem hücum hem de savunma organizasyonunu etkileme potansiyeline sahip.

Hakem ataması:

Çorum FK ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmada düdüğü Abdullah Buğru Taşkınsoy çalacak. Taşkınsoy'un yardımcıları Bersan Duran ile Mustafa Savranlar olurken, maçın dördüncü hakemi Alper Akarsu olarak belirlendi.

Sonuç olarak, Fenerbahçe için Çorum deplasmanı hem puan kayıplarını telafi etme hem de milli araya moral depolama fırsatı sunuyor. Emre Belözoğlu'nun takıma etkisi ve sakat/cezalı oyuncuların yokluğu, maçın kaderini belirleyecek ana unsurlar arasında yer alacak.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 11. HAFTASINDA YARIN ÇORUM FK'YA KONUK OLACAK. (ARŞİV)