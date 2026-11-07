Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Fenerbahçe Çorum FK deplasmanında: Emre Belözoğlu yeniden kenarda

Trendyol Süper Lig 11. haftasında Fenerbahçe yarın saat 16.00'da Çorum FK'ya konuk oluyor; Emre Belözoğlu ilk maçına çıkacak, Archie Brown cezalı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:47

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fenerbahçe Çorum FK deplasmanında: Emre Belözoğlu yeniden kenarda

Maç önizlemesi:

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 16.00'da deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 16 puan topladı ve averajla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi Çorum FK da aynı puan ve benzer bir performansla 7. sırada yer alıyor.

Lig tablosu ve hedefler:

Fenerbahçe, geçtiğimiz çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u mağlup ederek moral buldu ve milli maç arasına üç puanla girmek istiyor. Takım, son iki lig maçında Galatasaray ve Göztepe'ye yenilerek puan kaybı yaşadı; bu sonuçlar liderlerle arasındaki farkın açılmasına yol açtı. Deplasmandan alınacak galibiyet, hem moral hem de puan durumunu toparlama açısından kritik olacak.

Emre Belözoğlu'nun ikinci dönemi:

Teknik direktör Emre Belözoğlu, İsmail Kartal'ın istifasının ardından göreve getirildi ve sarı-lacivertlerle 5,5 yıl sonra ikinci dönemine başlamış olacak. 46 yaşındaki teknik adam, 2020-2021 sezonunun son 10 maçında Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. Emre, teknik direktör olarak sezon başında Kasımpaşa ile başlamış ve ligin 2. haftasında Çorum deplasmanında 1-0'lık galibiyet almıştı; bu maçla birlikte bu sezon ikinci kez Çorum Şehir Stadyumu'nda kenarda yer alacak.

Kadro durumu ve eksikler:

Liverpool maçında gol katkısıyla öne çıkan Archie Brown, Galatasaray derbisinin ardından aldığı men cezası nedeniyle Çorum karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca takımda Marco Asensio ve Nathan Ake'nin tedavileri sürüyor; teknik ekip, bu isimlerin durumunu maç öncesi değerlendirecek. Bu eksiklikler, hem hücum hem de savunma organizasyonunu etkileme potansiyeline sahip.

Hakem ataması:

Çorum FK ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmada düdüğü Abdullah Buğru Taşkınsoy çalacak. Taşkınsoy'un yardımcıları Bersan Duran ile Mustafa Savranlar olurken, maçın dördüncü hakemi Alper Akarsu olarak belirlendi.

Sonuç olarak, Fenerbahçe için Çorum deplasmanı hem puan kayıplarını telafi etme hem de milli araya moral depolama fırsatı sunuyor. Emre Belözoğlu'nun takıma etkisi ve sakat/cezalı oyuncuların yokluğu, maçın kaderini belirleyecek ana unsurlar arasında yer alacak.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 11. HAFTASINDA YARIN ÇORUM FK&#039;YA KONUK OLACAK. (ARŞİV)

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 11. HAFTASINDA YARIN ÇORUM FK'YA KONUK OLACAK. (ARŞİV)

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Benfica altyapısından Ankara'ya: Tiago Gouveia geleceğe ilişkin net mesaj verdi
images

Alanya galibiyet hasretiyle trabzonspor'un kritik sınavı
images

Reis'in yeni hedefi: Alanya'da seriyi 6'ya çıkarıp Braems'in rekoruna ortak olma...
images

Furkan Akar'dan 2030 Fransa'da olimpiyat madalyası sözü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tekirdağ emniyetinden dijital temkin çağrısı: sosyal medyada paylaşmadan önce durun

Yükseklerde nöbet: Erzurum Emniyet Müdürlüğü 'cesarette biriz' mesajını paylaştı

KKTC'de askeri temas: Bayraktaroğlu cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

İnşaatın bodrumunda kimliği belirsiz erkek cesedi, soruşturma başlatıldı

TREND HABERLER

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi