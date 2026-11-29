maç özeti:

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda ağırladığı Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren goller Oğuz Aydın, Milan Skriniar ve Mason Greenwood'dan geldi. Bu sonuçla Fenerbahçe ligde puanını 23'e yükseltti ve tüm kulvarlarda oynadığı son 5 maçta 4. galibiyetini almış oldu.

oyuncu performansları:

Müsabakanın kilit ismi Mason Greenwood oldu. İngiliz forvet, maçta iki gol pası verip 88. dakikada attığı golle skoru belirleyerek doğrudan üç gole de katkı sağladı; Greenwood'ın karşılaşmadaki katkısı 1 gol, 2 asist olarak kayıtlara geçti. Greenwood, ligde üst üste üç maçta fileleri havalandırdı ve ligdeki gol sayısını 8'e yükseltti. Ayrıca oyuncunun Şampiyonlar Ligi elemeleri ve lig aşamasında da 4 golü bulunuyor.

Fenerbahçe'nin ilk golünü kaydeden isim ise milli futbolcu Oğuz Aydın oldu. 11'de başlayan 26 yaşındaki Oğuz, 53. dakikada ceza sahası dışından yaptığı vuruşla skoru açtı. Bu gol Oğuz'un ligdeki dördüncü golü; aynı zamanda ligde 5 gol pası ve Şampiyonlar Ligi'nde 1 golü bulunuyor.

Kaptan Milan Skriniar, takımın savunmadaki liderliğini hücuma da taşıdı; kazanılan bir köşe vuruşunda ceza sahasında ön direkte yükselen Slovak stoper topu ağlara göndererek sezon içinde ikinci kez fileleri sarstı.

takım formu ve tablo:

Fenerbahçe, ligin 10. haftasında evinde Göztepe’ye mağlup olduktan sonra Liverpool, Çorum FK, Kocaelispor, Shakhtar ve Erzurumspor FK ile oynadığı periyotta Avrupa ve ligde etkileşimli bir performans sergiledi. Devler Ligi'nde 2 galibiyet alan sarı-lacivertliler, ligde ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Teknik ekipten Emre Belözoğlu'nun öğrencileri gelecek hafta deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.

Erzurumspor FK cephesinde Serkan Özbalta yönetimindeki takım ligde üst üste 4. yenilgisini alırken puanını 14'te bıraktı.

eşleşme geçmişi ve tribün tepkileri:

Fenerbahçe, Erzurum temsilcisine karşı ligde oynadığı 5. maçında 4. galibiyetini elde etti; iki ekip arasındaki tek maç ise beraberlikle sonuçlanmıştı. Son iki sezonda rakibini Türkiye Kupası'nda ağırlayan Fenerbahçe, bugünkü karşılaşmayla birlikte ilgili üç maçta rakibini eli boş göndermiş oldu.

Mücadeye 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu ise bazı anlarda kaptırdığı topların ardından tribünlerden tepki gördü. Kerem, 63. dakikada oyundan alınırken bazı taraftarlar ıslıkla tepkilerini sürdürdü.

Genel olarak maç, Fenerbahçe için kontrollü bir oyun ve bireysel etkinliklerin birleşmesiyle üç puanın alındığı bir müsabaka olarak kayda geçti.

SARI-LACİVERTLİLER, ERZURUM TEMSİLCİSİNE KARŞI LİGDE 5. MAÇINI OYNARKEN 4. GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ.