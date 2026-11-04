Fenerbahçe ile Liverpool sahada temkinli başlangıç

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Fenerbahçe, evinde İngiliz ekibi Liverpool'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. Tribünlerdeki atmosfer ve iki takımın temkinli oyunu maçın temposunu belirliyor.

ilk çeyrekte oyun ve fırsatlar:

Maçın başında her iki takım da orta sahada kontrolü ele almak için temkinli paslaşmaları tercih etti. İlerleyen dakikalarda sınırlı sayıda şut ve ceza sahası içi müdahaleler izlenirken, 15. dakikada skor 0-0 olarak kaydedildi. İki ekip de rakip savunmayı çözmekte zorlandı ve net gol fırsatları sınırlı kaldı.

taktik ve beklenen gelişmeler:

Ev sahibi ekip, hücumda daha fazla kanat kullanımı ile etkili olmaya çalışırken, Liverpool savunma hattını kompakt tutup kontra ataklarla tehlike yaratmayı hedefliyor. Oyunun ilerleyen bölümlerinde pres yoğunluğu artabilir ve her iki takımın da orta saha mücadelesi maçın kaderini belirleyecektir. İzleyiciler önümüzdeki dakikalarda gol arayışlarının hızlanmasını bekleyebilir.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTA MAÇINDA FENERBAHÇE, EVİNDE İNGİLİZ EKİBİ LİVERPOOL İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN 15 DAKİKASI GOLSÜZ EŞİTLİKLE GEÇİLDİ.