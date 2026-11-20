maç öncesi genel bakış:

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, milli maç arasının ardından yarın 19.00’da Kocaelispor deplasmanına çıkacak. İki ekip lig tarihinde 43. kez karşı karşıya gelecek ve bu randevu, sezonun kritik periyotlarından biri olarak öne çıkıyor.

puan durumu ve son form:

Sarı-lacivertliler 11 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 19 puan toplayıp ligde 6. sırada yer alıyor. Kocaelispor da aynı süreçte benzer bir performans sergileyerek 7. basamakta bulunuyor. Milli ara öncesinde Çorum FK deplasmanından galibiyetle dönen Fenerbahçe, Kocaeli'de yeni bir seri yakalamayı hedefliyor. Yeşil-siyahlılar ise son üç maçta 7 puan toplayarak form grafiğini yukarı çekti.

istatistikler ve geçmiş randevular:

Lig tarihinde oynanan 42 maçta Fenerbahçe 22 galibiyet elde ederken, Kocaelispor 7 kez sahadan üç puanla ayrıldı; 13 maç ise berabere sonuçlandı. Takımların ligdeki gol sayıları Fenerbahçe 76, Kocaelispor 33 şeklinde kayıtlarda yer alıyor. Geçen sezonki iki karşılaşmada Fenerbahçe, Kadıköy’de 3-1, deplasmanda 2-0’lık skorlarla üstünlük sağladı.

İki takım arasındaki son 10 maçta Fenerbahçe 8 galibiyet alırken 2 karşılaşma berabere tamamlandı. Kocaelispor’un rakibine karşı son lig galibiyeti 27 Mart 1998 tarihinde 2-1’lik skorla geldi. Rekabetteki en farklı skorlar 5-1 ve 4-0 olurken, en gollü maç 27 Aralık 1981’de İsmet Paşa Stadı’nda oynanan ve Fenerbahçe’nin 4-3 kazandığı müsabaka olarak kayıtlarda duruyor.

deplasman performansı ve hücum gücü:

Bu sezon dış sahada 6 maç oynayan Fenerbahçe, deplasmanda 10 puan topladı. Dış sahada Samsunspor, Çaykur Rizespor ve Çorum FK galibiyetleri alındı; Gaziantep FK ile golsüz berabere kalındı, Gençlerbirliği ve Galatasaray’a mağlup olundu. Bu müsabakalarda rakip ağları 12 kez sarsan Kanarya, kalesinde 4 gol gördü ve dış sahada 4 kez kalesini gole kapattı.

Genel hücum verilerine bakıldığında Fenerbahçe, 11 maçta toplam 29 gol atarak ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor; Gaziantep FK maçındaki golsüz beraberlik dışında oynadığı tüm maçlarda skor üretti. Son lig maçında Çorum FK’yı 5-0 mağlup eden ekip, hücum hattındaki etkinliğini sürdürmeyi amaçlıyor.

kadrodaki durum ve hakem bilgileri:

Derbi sonrası yaşanan olaylarda kırmızı kart gören ve ceza alan Archie Brown, Kocaelispor karşısında forma giyemeyecek; Brown’un 3 maçlık men cezası bu müsabakayla birlikte tamamlanacak. Marco Asensio ile Nathan Ake’nin tedavileri ise sürüyor ve bu iki isim de kadroda yer almayacak.

Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Yardımcı hakemler Anıl Usta ve Murat Altan olurken, maçın dördüncü hakemi Alpaslan Şen olarak açıklandı.

Fenerbahçe için Kocaeli deplasmanı, hem lig sıralaması hem de moral momentum açısından önemli bir sınav niteliği taşıyor; sarı-lacivertliler seriyi sürdürmek, ev sahibi ise puan çıkararak üst sıralara tırmanmak isteyecek.

FENERBAHÇE, MİLLİ MAÇLAR İÇİN VERİLEN ARANIN ARDINDAN YARIN TRENDYOL SÜPER LİG'DE KOCAELİSPOR'A KONUK OLACAK. (ARŞİV)