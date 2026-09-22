Fenerbahçe Sinan Erdem'de farkını gösterdi: Cumhurbaşkanlığı Kupası 9. kez sarı-lacivertlerde

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek kupaya uzandı. Maçı baştan sona üstün götüren sarı-lacivertler, ilk yarıyı 46-27 önde tamamladı ve mücadeleyi kontrol altında sonuca taşıdı.

maçın ana hattı:

Fenerbahçe, karşılaşmada tempo ve savunma dengesini erken kurarak farkı ilk yarıda açtı. İkinci yarıda Beşiktaş zaman zaman toparlanma belirtileri gösterse de Fenerbahçe'nin oyundaki hakimiyeti korundu ve skoru lehine çeviremedi. Karşılaşma, sarı-lacivertlerin disiplinli hücum organizasyonları ve sağlam savunmasıyla sonuçlandı.

tarihi bağlam ve istatistikler:

Bu sonuçla Fenerbahçe, kupada 20. kez mücadele etmiş ve toplamda 9. kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Kulübün Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndaki ilk başarısı 1989-1990 sezonunda Galatasaray karşısında geldi; son kupasını ise geçen yıl yine Beşiktaş'a karşı kazanmıştı. Organizasyon, koronavirüs salgını ve 2023 Kahramanmaraş depremleri nedeniyle 3 sezon düzenlenmedi; Fenerbahçe son 6 finalde yer aldı. Anadolu Efes'e karşı dört maçta mağlup olan sarı-lacivertler, son iki sezonda ise Beşiktaş'a üstünlük sağladı.

Geçen sezon Fenerbahçe, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşırken; Beşiktaş Türkiye Kupası finalisti ve lig ikincisi olmuştu. Bu final, iki kulübün geçen sezonki başarılarının ardından gelen ilk Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesi olarak kayıtlarda yer aldı.

39. ERKEKLER CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NDA FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ'I 72-59 MAĞLUP EDEREK KUPAYA UZANDI. SARI-LACİVERTLİLER, ÜST ÜSTE 2, TOPLAMDA 9. KEZ MUTLU SONA ULAŞTI.