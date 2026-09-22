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Fenerbahçe Sinan Erdem'de farkını gösterdi: Cumhurbaşkanlığı Kupası 9. kez sarı-lacivertlerde

Fenerbahçe, Sinan Erdem'de oynanan 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş'ı 72-59 yenerek üst üste ikinci, toplam 9. kez kupayı kazandı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 22:29

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fenerbahçe Sinan Erdem'de farkını gösterdi: Cumhurbaşkanlığı Kupası 9. kez sarı-lacivertlerde

Fenerbahçe Sinan Erdem'de farkını gösterdi: Cumhurbaşkanlığı Kupası 9. kez sarı-lacivertlerde

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek kupaya uzandı. Maçı baştan sona üstün götüren sarı-lacivertler, ilk yarıyı 46-27 önde tamamladı ve mücadeleyi kontrol altında sonuca taşıdı.

maçın ana hattı:

Fenerbahçe, karşılaşmada tempo ve savunma dengesini erken kurarak farkı ilk yarıda açtı. İkinci yarıda Beşiktaş zaman zaman toparlanma belirtileri gösterse de Fenerbahçe'nin oyundaki hakimiyeti korundu ve skoru lehine çeviremedi. Karşılaşma, sarı-lacivertlerin disiplinli hücum organizasyonları ve sağlam savunmasıyla sonuçlandı.

tarihi bağlam ve istatistikler:

Bu sonuçla Fenerbahçe, kupada 20. kez mücadele etmiş ve toplamda 9. kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Kulübün Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndaki ilk başarısı 1989-1990 sezonunda Galatasaray karşısında geldi; son kupasını ise geçen yıl yine Beşiktaş'a karşı kazanmıştı. Organizasyon, koronavirüs salgını ve 2023 Kahramanmaraş depremleri nedeniyle 3 sezon düzenlenmedi; Fenerbahçe son 6 finalde yer aldı. Anadolu Efes'e karşı dört maçta mağlup olan sarı-lacivertler, son iki sezonda ise Beşiktaş'a üstünlük sağladı.

Geçen sezon Fenerbahçe, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşırken; Beşiktaş Türkiye Kupası finalisti ve lig ikincisi olmuştu. Bu final, iki kulübün geçen sezonki başarılarının ardından gelen ilk Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesi olarak kayıtlarda yer aldı.

39. ERKEKLER CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI&#039;NDA FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ&#039;I 72-59 MAĞLUP EDEREK KUPAYA UZANDI....

39. ERKEKLER CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NDA FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ'I 72-59 MAĞLUP EDEREK KUPAYA UZANDI. SARI-LACİVERTLİLER, ÜST ÜSTE 2, TOPLAMDA 9. KEZ MUTLU SONA ULAŞTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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