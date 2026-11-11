Fethiye’de yangından zarar gören yamaçlarda yeni nefes: fidanlar toprakla buluştu

Fethiye Üzümlü Mahallesi'nde fidan dikimi gerçekleştirildi

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Fethiye’nin Üzümlü Mahallesi’nde, bu yıl yaşanan orman yangınlarından etkilenen alanlarda fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinliğe ilkokuldan liseye kadar öğrenciler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış töreninde çeşitli gösteriler sunuldu ve günün anlamına ilişkin konuşmalar yapıldı.

etkinlikte kimler yer aldı ve konuşmalar:

Programa Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Türkiye’nin orman varlığını artıran nadir ülkeler arasında yer aldığına dikkat çekerek, "Küresel iklim değişikliği sebebiyle dünyada ormanlar azalırken, orman varlığını artıran nadir ülkeler arasında yer almaktayız. Ağaçlandırmaya verilen önem neticesinde Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü sıradayız" ifadelerini kullandı.

Ülküdür, bu yılın sloganının "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" olduğunu hatırlatarak, ağaçlandırmanın çevresel olduğu kadar insani ve evrensel bir değer taşıdığını vurguladı. Ayrıca etkinliğin yapıldığı alanın 30 Temmuz’da çıkan orman yangınından etkilendiğini belirtti ve yangına ilişkin zaman çizelgesini paylaşarak, 29 Temmuz’da Seydikemer’de başlayan süreçle bağlantılı çalışmaları aktardı. Ülküdür ayrıca Muğla ve Aydın’da 30 ayrı noktada toplam 50 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu ve 2026 yılında bölgede toplam 494 orman yangınına müdahale edildiğini açıkladı.

bölgesel öncelikler ve iklim vurgusu:

Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan konuşmasında Türkiye’nin coğrafi konumu ve verimli topraklara sahip olmasının sorumluluğunu hatırlattı, ataları ve şehitleri minnetle andıklarını belirtti. Soykan, iklim değişikliğinin önemine dikkat çekerek COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi'ne atıf yaptı ve sıcaklıkların, kuraklıkların arttığı günümüzde fidan dikim faaliyetlerinin iklimle mücadelede atılan somut adımlar olduğunu ifade etti.

Ayrıca Soykan, tarım alanlarının doğru kullanımının, sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasının ve niteliksiz mera alanlarının yeniden değerlendirilmesinin gerekliliğine işaret etti. Orman varlığının artırılması gerektiğini vurgulayarak, hem üretim hem de doğanın korunması açısından planlı çalışmaların önemine değindi.

törenin ardından uygulama ve hedefler:

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar belirlenen alanlara geçerek fidanları toprakla buluşturdu. Etkinlik boyunca yangından etkilenen bölgelerin yeniden yeşillendirilmesine odaklanıldı; amaç, öncelikli olarak alanların rehabilite edilmesi ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılması olarak açıklandı. Etkinlik, fidan dikimiyle sona erdi ve katılımcıların ortak mesajı, yangınların izlerini silecek yerel ağaçlandırma çalışmalarına devam edilmesi yönünde oldu.

FETHİYE’DE YANGINDAN ETKİLENEN ALANLARDA FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU