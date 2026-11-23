Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sepetli motosikletin kontrolden çıkarak şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi.

Kaza yeri ve gelişmeler:

Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, Şehit Polis Mustafa Taşkın Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, sepetli motosikleti kullanan Volkan Zaroğlu (40) sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle savrularak yol kenarındaki şarampole düştü.

Bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan Zaroğlu, kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma ve yetkili incelemeleri:

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Kazanın oluş nedeninin belirlenmesi amacıyla incelemeler, delil ve görgü tespiti çalışmaları sürdürülüyor.

Kontrolden çıkan sepetli motosiklet şarampole uçtu: 1 ölü