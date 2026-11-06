Fevzipaşa bulvarı'nda kamyonetin çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi

Fevzipaşa bulvarı'nda kaza

Kaza, saat 11.30 sıralarında İzmir'in Konak ilçesi Fevzipaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü N.B. yönetimindeki 34 AT 3906 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Armağan Zafer Sunar (60)'a çarptı.

Olay yeri ve müdahale:

Çarpmanın etkisiyle kamyonetin altında sürüklenen Sunar ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı; yapılan kontrolde Sunar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki savcılık incelemesi tamamlandıktan sonra cansız beden İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma ve gözaltı:

Kazayla ilgili olarak sürücü N.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yetkili birimler tarafından delil çalışmaları ile ifadesine başvurulması süreci yürütülüyor. Gelişmeler, soruşturma sonuçlandıkça yetkililerce paylaşılacak.

İZMİR'İN KONAK İLÇESİNDE KAMYONUN ALTINDA KALARAK METRELERCE SÜRÜKLENEN 60 YAŞINDAKİ YAYA OLAY YERİNDE FECİ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ.