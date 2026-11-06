Dolar 50,1527 +0,06%
Euro 56,0912 -0,15%
Bist 11.392,08 +0,52%
Altın Gram 6.579,58 -0,80%
EUR/USD 1,1181 -0,34%
Brent Petrol 98,60 +0,32%
--°

Fevzipaşa bulvarı'nda kamyonetin çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi

İzmir'in Konak ilçesinde Fevzipaşa Bulvarı'nda kamyonetin çarptığı 60 yaşındaki yaya olay yerinde yaşamını yitirdi; sürücü gözaltında, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 13:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Fevzipaşa bulvarı'nda kamyonetin çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi

Fevzipaşa bulvarı'nda kaza

Kaza, saat 11.30 sıralarında İzmir'in Konak ilçesi Fevzipaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü N.B. yönetimindeki 34 AT 3906 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Armağan Zafer Sunar (60)'a çarptı.

Olay yeri ve müdahale:

Çarpmanın etkisiyle kamyonetin altında sürüklenen Sunar ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı; yapılan kontrolde Sunar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki savcılık incelemesi tamamlandıktan sonra cansız beden İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma ve gözaltı:

Kazayla ilgili olarak sürücü N.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yetkili birimler tarafından delil çalışmaları ile ifadesine başvurulması süreci yürütülüyor. Gelişmeler, soruşturma sonuçlandıkça yetkililerce paylaşılacak.

İZMİR&#039;İN KONAK İLÇESİNDE KAMYONUN ALTINDA KALARAK METRELERCE SÜRÜKLENEN 60 YAŞINDAKİ YAYA OLAY...

İZMİR'İN KONAK İLÇESİNDE KAMYONUN ALTINDA KALARAK METRELERCE SÜRÜKLENEN 60 YAŞINDAKİ YAYA OLAY YERİNDE FECİ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Antalya’da öğretmen Ayşe Sena Demir son yolculuğuna uğurlandı
images

Krefeld'de devrilen tanker sonrası 23 ton nitrik asit sızıntısı alarmı
images

Öğretmen Hilal Mete son yolculuğuna uğurlandı
images

Bayburt'ta asayiş stratejileri ve kurumlar arası koordinasyon masaya yatırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sergen Yalçın'ın 26 kişilik sınav listesi: Belçika ve Fransa randevusu öncesi aday kadro

Krefeld'de devrilen tanker sonrası 23 ton nitrik asit sızıntısı alarmı

Radyoterapide milimetrik hareket takibiyle sağlıklı organlar korunuyor

Öğretmen Hilal Mete son yolculuğuna uğurlandı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi