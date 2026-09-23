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Fidan New York'ta Türkiye, Suriye ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarını ağırladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu marjında New York'ta Suriye ve Suudi Arabistan bakanlarıyla üçlü görüşme yaparak meseleleri ele aldı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:04

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 09:24

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Fidan New York'ta Türkiye, Suriye ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarını ağırladı

Fidan New York'ta üçlü dışişleri toplantısına ev sahipliği yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında Türkiye-Suriye-Suudi Arabistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yaptı.

Katılımcılar ve gündem:

Toplantıda Türkiye'yi Hakan Fidan temsil ederken, Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Esad Şeybani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud de hazır bulundu. Görüşmede taraflar iki yönlü ilişkiler ve bölgesel meseleler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Diğer temaslar:

Bakan Fidan ayrıca "Gelecek Yol: New York Deklarasyonu ve 20 Maddelik Kapsamlı Barış Planı’ndan Bir Yıl Sonra" konulu toplantıya katıldı ve Birleşmiş Milletler çerçevesindeki temaslarını sürdürdü.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, NEW YORK&#039;TA TÜRKİYE-SURİYE-SUUDİ ARABİSTAN ÜÇLÜ DIŞİŞLERİ BAKANLARI...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, NEW YORK'TA TÜRKİYE-SURİYE-SUUDİ ARABİSTAN ÜÇLÜ DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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