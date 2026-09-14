Fidan Suriye'de Mustafa ile temas gerçekleştirdi

Fidan ile Mustafa görüşmesi:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün resmi ziyaret için geldiği Suriye'de Abdurrahman Mustafa ile bir araya geldi. Mustafa, aynı zamanda Suriye Halk Meclisi Halep Milletvekili ve Suriye Türkmen Meclisi Başkanı olarak heyete başkanlık etti.

görüşmenin çerçevesi:

Toplantı, Mustafa ve beraberindeki heyetin katılımıyla gerçekleşti. Bakan Fidan'ın Suriye'deki resmi ziyareti kapsamında temasları devam ediyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, SURİYE HALK MECLİSİ HALEP MİLLETVEKİLİ VE SURİYE TÜRKMEN MECLİSİ BAŞKANI ABDURRAHMAN MUSTAFA VE BERABERİNDEKİ HEYET İLE GÖRÜŞTÜ.