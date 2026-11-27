Mahkeme, delil karartma ve kaçma riski gerekçesiyle tutuklama kararı verdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 30 Ağustos'ta Girne açıklarında yaşanan Filo Jet gemi faciasına ilişkin devam eden teminat duruşmasında Girne Kaza Mahkemesi, 9 zanlının yargılanıncaya kadar en fazla 3 ay süreyle cezaevinde tutulmasına hükmetti. Faciada 27 kişi hayatını kaybetmiş, bir çocuk ise halen kayıp durumda.

Mahkemenin karar gerekçesi:

İddia makamı, zanlıların delillere müdahale etme ve yargılanmaktan kaçma risklerinin bulunduğunu belirterek tutuklama talebinde bulunmuş; savunma ise kasten adam öldürme suçlamasıyla karşı karşıya olan zanlıların teminatla serbest bırakılmasını istemişti. Mahkeme, soruşturma sırasında elde edilen emareler, bilirkişi raporları, zanlıların gönüllü ifadeleri, gemideki görev ve sorumluluklar ile tarafların sunduğu kefaletleri değerlendirerek karar verdi.

Sorumluluk ve emare değerlendirmesi:

Mahkeme, geminin yaklaşık 2,87 deniz mili açıldıktan sonra sola yatarak alabora olduğunu tespit etti. Bilirkişi incelemeleri ve emare numaraları (özellikle 29 ve 30) doğrultusunda geminin aldığı darbeler ve yapısal hasarlar sonucunda battığına ilişkin bulgular aktarıldı. Ayrıca, 7 numaralı emare ve bazı zanlıların gönüllü ifadeleri ışığında gemideki hasarın ve daha önce yapılan tamiratların bilindiği yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Birinci kaptan Mustafa Öz'ün dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmediği, gemideki hasarla ilgili gerekli tedbirlerin alınmadığı mahkeme kararında yer aldı. Şirket direktörü Ali Özdülger'in tamiratta kullanılan malzemelerden haberdar olduğu ve 1974 tarihli Uluslararası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi (SOLAS) uyarınca söz konusu hasarı bağlı bulunduğu klas kuruluşuna bildirmesi gerekirken bu yükümlülüğü yerine getirmediği belirtildi.

Mahkeme, SOLAS hükümleri kapsamında gemi sahipleri ve işletmecilerinin hem mürettebatın hem de geminin teknik durumunun takibi ve yolcu güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olduğunu vurguladı.

Tahliye sürecinde görev ihmalleri ve su geçirmez kapılar:

İkinci kaptan Merve Nur Seraslan hakkında mahkeme, tahliye sürecinde ağır ihmal bulunduğuna işaret etti. Seraslan’ın gönüllü ifadesinde gemide bir uğultu duyduğunu, sesin geldiği bölgeye yöneldiğinde su alımını fark ettiğini ve durumu birinci kaptana bildirmek üzere hareket ettiğini söylediği kaydedildi. Ancak mahkeme, Seraslan’ın birinci kaptanın görev yerinden ayrılması üzerine onun sorumluluklarını üstlendiğini iddia etse de yolcuların can yeleklerinin kontrolü ve tahliye koordinasyonunu yerine getirmediğine dair emareler tespit etti.

Gemide su geçirmez kapıların açık bırakılması da su alımını hızlandıran etkenler arasında gösterildi. 29 ve 13 numaralı emarelerin birlikte değerlendirilmesi sonucu bu kapıların sorumluluğunun başmakinist Zeki Öz ile ikinci makinist Metin Gül'e ait olduğu belirtildi. Ayrıca mürettebattan bazı kişilerin (6’ncı, 7’nci, 8’inci ve 9’uncu zanlılar) yolcuların tahliyesine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmedikleri kaydedildi.

Mahkeme, SOLAS ve ilgili emniyet yönetimi kurallarına aykırılık oluşturan uygulamalar bulunduğu tespitlerini aktardı.

Kefalet değerlendirmeleri, kaçma riski ve yasal çerçeve:

Mahkeme, şirket direktörü Özdülger'in sunduğu 7 kefili ve ikinci kaptan Seraslan'ın sunduğu 3 kefili de inceledi. Kefillerin bağımsızlığı, zanlılarla ilişkileri ve mal varlığı beyanlarının doğrulanabilirliği üzerinde duruldu. Özdülger’in kefilleri arasında bulunan eşinin duruşmaları takip etmesi ve yakın ilişki nedeniyle objektif bir kefalet sağlamayacağı değerlendirildi; Seraslan’ın sunduğu kefaletler de yeterli bulunmadı.

Mahkeme, Özdülger’in GKRY (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) vatandaşlığına sahip olması nedeniyle kaçma ihtimalini de değerlendirdi. Şirket direktörünün tutuklanmasının ardından şirkete ait bazı elektronik posta adreslerini kapattığına ilişkin bulgular da mahkemenin kararında yer aldı. İkinci kaptan Seraslan hakkında ise KKTC’de daimi ikamet ve güçlü aile bağlarının bulunmadığı, ailesinin Türkiye’de yaşadığı gerekçesiyle yargılanmaktan kaçma ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.

Yargılama aşamasında zanlılara yöneltilen suçun hukuki karşılığına da değinildi: Fasıl 154 Ceza Yasası’nın 205’inci maddesi kapsamında isnat edilen "kasten adam öldürme" suçunun ömür boyu hapis cezası öngördüğü belirtildi. Mahkeme, zanlıların ağır ihmallerine ilişkin emareleri değerlirdiklerini, ancak bu eylemlerin 205’inci madde kapsamında suç teşkil edip etmediğine ilişkin nihai kararın yargılamayı yapacak mahkemenin yetkisinde olduğunu kaydetti.

Toplumsal tepki ve duruşma sonrası gelişmeler:

Duruşma sonrası, kazada yakınlarını kaybedenler ve adalet arayışındaki vatandaşlar mahkeme binası önünde toplandı. Aileler ve destekçiler, zanlılara tepki göstererek "Katiller hapse" sloganları attı. Mahkeme kararında ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarının da göz önünde bulundurulduğu; yargılama seyrini etkileyebilecek risklerin bulunması halinde kişi özgürlüklerinin kısıtlanmasına yönelik değerlendirmelerin yapılması gerektiği vurgulandı.

Mahkeme kararıyla birlikte tutuklanan isimler arasında Ali Özdülger, birinci kaptan Mustafa Öz, ikinci kaptan Merve Nur Seraslan, başmakinist Zeki Öz, ikinci makinist Metin Gül ile mürettebat üyeleri Serkan Erol, Quadir Quliyev, Vale Hummadov ve Rashat İbrahimov yer aldı. Zanlılar, yargılama süreci tamamlanana dek en fazla 3 ay süreyle cezaevinde kalacaklar.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) meydana gelen Filo Jet gemi faciasıyla ilgili Girne Kaza Mahkemesi, Filo Denizcilik Direktörü Ali Özdülger’in delillere ve tanıklara müdahale etme, diğer 8 zanlının ise yargılanmaktan kaçma ihtimalinin bulunduğuna hükmederek, zanlıların yargılanıncaya kadar 3 ayı geçmeyecek süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.