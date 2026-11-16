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Finans ortaklığıyla Türkiye tekstilinde karbonsuzlaşma hızlanıyor

BBVA ve Garanti BBVA, Future Supplier Initiative ile Türkiye tekstil tedarikçilerinin karbonsuzlaşma yatırımlarına erişimini kolaylaştıracak.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Finans ortaklığıyla Türkiye tekstilinde karbonsuzlaşma hızlanıyor

Giriş

İspanyol bankacılık grubu BBVA, Türkiye iştiraki Garanti BBVA aracılığıyla, küresel moda şirketlerinin oluşturduğu Future Supplier Initiative'e finansman ortağı olarak katılıyor. Girişim, moda sektörünün tedarik zincirlerindeki emisyonları azaltmayı hedefleyen iş birliğine dayalı finansman modeliyle, Türkiye'deki tekstil tedarikçilerinin karbonsuzlaşma projelerine erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Girişimin odağı:

Future Supplier Initiative, özellikle tedarik zincirlerinde ortaya çıkan ve sektörün en büyük zorluklarından biri olarak gösterilen Kapsam 3 sera gazı emisyonlarının azaltılmasına odaklanıyor. Model; moda markalarını, bankaları ve teknik ortakları bir araya getirerek (örneğin Guidehouse) tedarikçilere enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve diğer emisyon azaltım teknolojilerine yatırım yaparken daha avantajlı finansman koşulları sunmayı hedefliyor.

Türkiye için fırsatlar:

Türkiye, dünyanın önde gelen tekstil üretim merkezlerinden biri olmasının yanı sıra uluslararası moda markaları için stratejik bir tedarik pazarı konumunda. Girişim, tedarikçilerin daha temiz ve verimli üretim süreçlerine yatırım yapmasını kolaylaştırarak hem tedarik zincirlerindeki emisyonların düşürülmesine katkı sağlayacak hem de Türkiye'nin küresel rekabet gücünü güçlendirme fırsatı sunacak. Finansmana erişimin kolaylaşması; enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve diğer düşük karbon teknolojilerinin yaygınlaşmasını hızlandıracak.

Liderlerin değerlendirmesi:

Thibaud Escalon (BBVA Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı, Sürdürülebilirlik ve Düşük Karbon Danışmanlığı Direktörü) şu değerlendirmeyi yaptı: "Tekstil sektörünün karbonsuzlaşması, markalar, tedarikçiler ve finans kuruluşları arasında iş birliği gerektiriyor. Future Supplier Initiative, bu zorluğun üstesinden birlikte nasıl gelebileceğimizin iyi bir örneği. Türkiye’de BBVA’nın sürdürülebilir finansman alanındaki uzmanlığını, Garanti BBVA’nın tekstil sektörüne ilişkin bilgi birikimi ve yerel tedarikçilerle kurduğu ilişkilerle birleştirerek ihtiyaç duyulan yatırımların hayata geçirilmesini kolaylaştırmayı ve daha sürdürülebilir bir modele geçişi hızlandırmayı hedefliyoruz."

Sinem Edige (Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı) ise şunları kaydetti: "Türkiye, güçlü üretim altyapısı ve uluslararası moda markalarının tedarik zincirlerindeki konumuyla küresel tekstil sektörü için stratejik bir üretim merkezi. Bu konumu uzun vadede koruyabilmemiz, sektörümüzün yalnızca üretim gücüne değil, değişen çevresel standartlara ve küresel markaların sürdürülebilirlik beklentilerine uyum sağlama kapasitesine de bağlı. Moda markalarının tedarik zincirlerinden kaynaklanan emisyonları azaltma hedefleri, Türkiye’deki tekstil üreticileri için karbonsuzlaşmayı küresel rekabet gücünün önemli bir unsuru haline getiriyor. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve emisyon azaltımına yönelik teknolojilere yapılacak yatırımların önündeki finansman engellerini azaltmak bu nedenle kritik önem taşıyor. Garanti BBVA olarak tekstil sektörüne ilişkin bilgi birikimimizi, müşterilerimizin dönüşüm ihtiyaçlarına uygun finansman çözümleriyle birleştiriyoruz. Future Supplier Initiative ile tedarikçilerimizin bu yatırımlar için daha avantajlı finansman koşullarına erişimini kolaylaştırmayı, sürdürülebilir üretime geçişlerini desteklemeyi ve Türkiye tekstil sektörünün uluslararası tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyoruz."

BBVA Grubu ve Garanti BBVA'nın katılımı, Türkiye'de Future Supplier Initiative'in yaygınlaşmasını ve tekstil sektöründe düşük karbonlu ekonomiye geçişi hızlandıracak yenilikçi finansman çözümlerinin uygulanmasını destekleyecek. Bu iş birliği, Türkiye’nin COP31 ev sahipliği ve BBVA’nın zirvenin Küresel Bankacılık Ortağı olarak yer aldığı bu yıl özel bir önem taşıyor.

GARANTİ BBVA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SİNEM EDİGE

GARANTİ BBVA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SİNEM EDİGE

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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