Fındık sezonu öncesi kasları güçlendirin: fıtık riskini azaltmanın yolları

Fındık ve tarla işleriyle artan bel ve boyun şikâyetleri

Düzce'de Ağustos ve Eylül aylarında yoğunlaşan fındık, tarla ve bahçe işleri sonrası hastaneye başvuranlarda bel-boyun fıtığı ile omuz ağrısı şikâyetlerinde artış gözleniyor. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mahmud Türk, bu dönemlerde yaşanan rahatsızlıkların temelinde uzun süreli hareketsizlik ile aniden artan iş yükünün yattığını vurguluyor.

Uzmanlara göre yıl boyunca düzenli egzersiz yapmayan kaslar ağır, tekrarlayan veya ters hareketlerle karşılaştığında ağrı, yaralanma ve sakatlanma riski yükseliyor. Dr. Türk, fıtık vakalarında doğru tanı ve uygun tedavi planının önemine dikkat çekiyor.

fıtığın nedenleri ve mekanizması:

Dr. Mahmud Türk, halk arasında 'fıtık' olarak adlandırılan durumun tıbbi olarak disk herniasyonu olduğunu belirterek omurlar arasında bulunan disklerin yer değiştirmesiyle ağrının ortaya çıktığını açıkladı. 'Fıtığın tek bir sebebi yok. Omurlarımız arasında disk denen yapılar var. Bu yapıların kendi konumlarından taşmasına halk arasında fıtık deniyor. Biz ise disk hernitasyonu diyoruz,' sözleriyle konuyu özetledi.

Uzun süreli hareketsizlik, ileri yaş, ters hareketler, ağır işler ve sigara kullanımı gibi faktörlerin fıtık oluşumuna negatif etkisi olabildiği, ancak her vakada tek bir neden tespit edilemeyebildiği ifade edildi. Dr. Türk, özellikle tarım işlerinin başladığı dönemde görülen artışın temel nedenini '11 ay egzersiz yapmamak' olarak tanımlıyor.

tedavi seçenekleri ve korunma yöntemleri:

Fıtık tedavisinde cerrahinin her hasta için gerekli olmadığını belirten Dr. Türk, ameliyatın ancak el, kol veya bacaklarda güç kaybı gibi belirgin nörolojik bulgular geliştiğinde ya da diğer yöntemlerle uzun süreli ağrı giderilemediğinde gündeme geldiğini söyledi. 'Ameliyat fıtık hastalarının çok az bir grubunda gerekiyor,' ifadesiyle cerrahinin sınırlı durumlarda tercih edildiğini vurguladı.

İlk dönemde ağrı kesiciler ve sınırlı istirahat uygulandığını, ağrı devam ederse fizik tedavinin devreye girdiğini belirten Dr. Türk, fizik tedavinin hastaların yaşam konforunu artırmada önemli rol oynadığını söyledi. Birçok hastada zaman içinde ağrıların kendiliğinden gerileyebildiği, fizik tedavinin ise ağrılı sürecin daha rahat geçirilmesini sağladığı ifade edildi.

Uzmanlar, özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında fındık ve bahçe işlerine başlamadan önce kasların hazırlanmasının önemine dikkat çekiyor. Öneriler arasında düzenli egzersiz yapmak, bel ve karın kaslarını güçlendirmek, ısınma hareketleri uygulamak, ağır yükleri kontrollü kaldırmak ve doğru çalışma tekniklerine uymak yer alıyor.

Sonuç olarak Dr. Türk, fıtık oluşumunun tamamen engellenmesinin her zaman mümkün olmasa da düzenli egzersiz ve doğru iş yapma alışkanlıkları sayesinde hem riskin azalacağını hem de fıtık geliştiğinde daha az ağrılı bir süreç yaşanacağını belirtiyor. Vatandaşlara özellikle yaz döneminde iş yoğunluğu artmadan önce önlem almaları tavsiye ediliyor.

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