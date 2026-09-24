fındıkta file uygulaması maliyeti düşürüp randımanı yükseltiyor

file sistemi uygulaması ve hasat yöntemi:

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz son dönemde fındık bahçelerinde yaygınlaşan hasat filelerinin, üreticiye hem maliyet hem kalite açısından önemli katkı sağladığını belirtiyor. Sistem; bahçe temizliği sonrasında sıra aralarına serilen filelerin üzerine dökülen fındığın, file toplanarak patoza gönderilmesi esasına dayanıyor. Bu yöntemle ürünün doğrudan toprağa temas etmesi engelleniyor ve olası toksin oluşumlarına karşı önlem alınmış oluyor.

samsun ve terme üretim verileri:

İlde 2026 için fındık üretim alanı 1 milyon 250 bin 729 dekar ve yaklaşık 110 bin ton ürün elde ediliyor. Terme ilçesinde ise toplam alan yaklaşık 325 bin dekar olup, bunun 310 bin dekarı verim çağına ulaşmış durumda. 2026 rekolte tahminine göre Terme için üretim 25 bin 662 ton olarak hesaplandı.

yaygınlaşma, uygulama örnekleri ve destekler:

Terme'de şimdiye dek 22 üreticiye, 665 dekar alanda file desteği sağlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2022-2025 döneminde Samsun genelinde 151 üreticiye yönelik 3 bin 546 dekar alanda file dağıtımı yapıldı. 2026 yılı için ise 91 üreticinin 2 bin 400 dekar alanda file desteği başvurusu bakanlığa iletildi. Uygulama kapsamında Terme Sarayköy Mahallesi'ndeki 12 dönümlük bahçede fileli hasat yapılarak ürün patoza gönderildi; etkinliğe Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, İl Müdürü Kemal Yılmaz ve İlçe Tarım yetkilileri katıldı.

üretici deneyimleri ve ekonomik kazanımlar:

File yöntemini bu yıl ilk kez uygulayan üretici Fehmi Öktem, önceki yıllarda bu bahçede 60 işçiyle toplattıkları fındığın, fileyle bu yıl 15 işçiyle toplanabildiğini aktardı. Öktem, 12 bin metrede denedikleri file uygulamasının işçilik maliyetini %70'e varan oranda düşürdüğünü, fındığın toprağa temasını keserek çürüme riskini azalttığını ve yöntemi diğer bahçe sahiplerine tavsiye ettiğini söyledi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul da fileye geçişin bahçeleri “park gibi” düzenlediğini, yağmur suyunun eğimli arazilerde ürünü sürüklemesinin önüne geçildiğini ve toplama süresinin kısalmasının iklim kaynaklı kayıpları azalttığını vurguladı. Kul, sistemin üreticiye hem zaman hem de ekonomik açıdan fayda sağladığını ifade etti.

İl Müdürü Kemal Yılmaz sistemin maliyet azaltımının yanı sıra randımanda da artış sağladığını belirtti. Yılmaz, filenin üzerine dökülen fındığın tam hasat olgunluğunda toplanması sayesinde randımanda en az iki randıman artış sağlandığını, ürün kalitesinin yükseldiğini ve aflatoksin gibi risklerin azaldığını söyledi. Ayrıca daldan toplama sırasında takip edilen geleneksel yöntemlerin gelecek yılın meyve verecek gözlerine zarar verdiğini; file yöntemiyle bunun önüne geçildiğini anlattı.

Bakanlığın file kullanan üreticilere yönelik yüzde 70'e varan hibe desteği olduğuna dikkat çeken Yılmaz, şu ana dek ilde yaklaşık 200 kişinin bu hibe desteğinden yararlandığını, başvurusu alınan 91 üreticinin de yakın zamanda destek almasının beklendiğini söyledi. Kendi imkanlarıyla file temin eden üreticilerin sayısının da hızla arttığı bildirildi.

Yetkililer, fileli hasatın işçilik maliyetlerini düşürmesi, toplama zamanını kısaltması ve ürünün kalitesini koruması nedeniyle uygulamanın yaygınlaşmasının üreticinin kârlılığını artıracağına işaret ediyor.

SAMSUN'DA 2026 YILI İÇİN 1 MİLYON 250 BİN 729 DEKAR ALANDA FINDIK ÜRETİCİLİĞİ YAPILIYOR VE YAKLAŞIK 110 BİN TON ÜRÜN ALINIYOR.