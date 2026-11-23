Fırat Üniversitesi URAP 2026-2027 değerlendirmesinde öne çıktı

Fırat Üniversitesi, University Ranking by Academic Performance (URAP) 2026-2027 Türkiye Üniversite Sıralamasında Türkiye genelinde ilk 20 arasına girerken, devlet üniversiteleri arasında da ilk 15 konumunu aldı. Sıralama, üniversitenin bilimsel üretkenliği ve akademik performansını öne çıkarıyor.

sıralamanın ölçütleri:

URAP, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesindeki araştırma laboratuvarı tarafından hazırlanan bir değerlendirmedir. Üniversiteler; bilimsel makale sayısı, akademik yayınlara yapılan atıflar, bilimsel doküman sayısı, doktora mezunları, ulusal ve uluslararası akademik iş birlikleri ile TÜBİTAK proje sayıları gibi göstergeler üzerinden puanlandırılıyor. Bu kriterler, kurumların hem nicelik hem de etki açısından araştırma kapasitesini ölçmeyi amaçlıyor.

fakülte, yayın ve proje odaklı performans:

Fırat Üniversitesi, sıralamada yer almasını; yürüttüğü bilimsel çalışmalar, artan yayın üretimi ve proje sayısına bağladı. Üniversitenin nitelikli akademik kadrosu ve araştırma odaklı projeleri, URAP'ın belirlediği ölçütler doğrultusunda kurumun üst sıralarda yer almasında belirleyici oldu. Türkiye'nin Araştırma Üniversiteleri arasında bulunan kurum, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yürüttüğü iş birlikleriyle görünürlüğünü artırdı.

Prof. Dr. Fahrettin Göktaş: Üniversitenin bilimsel üretkenliğini ve araştırma kapasitesi her geçen gün güçleniyor. Üniversitemizin Türkiye’nin en iyi 20 üniversitesi arasında yer alması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarıda emeği bulunan tüm akademik ve idari personelimizi tebrik ediyor, üniversitemizin gelişimine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Hedefimiz, Fırat Üniversitesini bilimde ve araştırmada daha ileri noktalara taşımaktır

Sıralamadaki bu başarı, üniversitenin stratejik önceliklerinden olan araştırma ve proje üretme kapasitesinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Kurum yönetimi, elde edilen pozisyonu korumak ve yükseltmek için akademik üretimi, iş birliklerini ve doktora eğitimini güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ, URAP 2026-2027 TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SIRALAMASINDA TÜRKİYE GENELİNDE İLK 20’DE, DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA İSE İLK 15’TE YER ALDI