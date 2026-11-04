Fırçasıyla bütün köyü renklendiren kadın

Bir tutkunun sokaklara taşan hikâyesi:

İzmir'in Çeşme ilçesi Germiyan köyünde yaşayan 64 yaşındaki Nuran Erden, yıllardır süren resim sevgisini ev içindeki sandalyelerden alıp köyün duvarlarına taşıdı. 27 yaşında kazandığı Trakya Üniversitesi Halı Dokumacılığı bölümünden mezun olan Erden, ilkokuldan beri defterlerine resim çizen bir geçmişe sahip. Evinde başladığı küçük boyama işleri, komşuların talepleriyle kısa sürede sokaklara yayıldı.

Boş bulduğu duvarlar ve elektrik direklerini boyayan Erden, boyaları kendi bütçesinden karşılıyor ve yaptığı çalışmalardan ücret almıyor. Bu yaklaşımı hem köyde hem de ziyaretçiler arasında dikkat çekti; Erden, amaçlarından birinin kamusal alanları ücretsiz görsel öğelerle zenginleştirmek olduğunu belirtiyor.

Başlangıç ve kamuoyunun tepkisi:

Nuran Erden boya fırçasını ilk kez 2014'te duvarlara sürmeye başladığını söylüyor. İlk olarak sandalyeleri boyamaya karar verdiğinde etrafından gelen tepkiler onu yıldırmadı; aksine işi büyüttü. Erden, ilk başta gelen eleştirilere rağmen 'Ben deliyim, bu işi yapacağım' yaklaşımıyla devam ettiğini aktarıyor ve köyün dokusuna renk katmanın kendisi için bir görev olduğuna dikkat çekiyor.

Erden'in söylediğine göre yaptığı çalışmalar kısa sürüyor; birçok çizim 15-20 dakika, nadiren bir saate kadar sürebiliyor. Aklında canlanan kompozisyonları doğrudan uygulamaya koyuluyor ve fazla hazırlığa ihtiyaç duymadan duvarları renklendiriyor.

Toplumsal mesajlar ve ücretsiz çalışmalar:

Çizimlerinde yalnızca estetik kaygı taşımayan Erden, duvarlara toplumsal mesajlar da ekliyor. 'Filistin'de şiddete dur de', 'Öğretmenler Günü kutlu olsun' ve 'köylü milletin efendisidir' gibi ifadelerle güncel ve sosyal konulara görsel şekilde parmak basıyor. Erden, insanların sokakta boş duvarlara bakmak yerine güzel bir şeye tebessümle bakmalarını amaçladığını söylüyor.

Ayrıca geçtiğimiz aylarda Bandırma'da bir okulda yaptığı resim çalışmasıyla çocuklara dokunduğunu, kamusal alanlara gidip ücretsiz projeler gerçekleştirdiğini aktarıyor. Bölgesel taleplerin yanı sıra çeşitli yerlerden çağrılar aldığını belirtiyor.

Turizme katkı ve kültürel miras vurgusu:

Germiyan köyündeki çalışmaları yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekti. Fransa'dan gelen bir aile, telefondaki çeviri uygulamasıyla anlaşarak köyde Erden'in resimlerini görmeye geldi. İç turizm açısından köy, özellikle ilkbahar ve sonbaharda düzenlenen turlarla hareketleniyor.

Erden, köyün Çeşme'de son dönem Osmanlı mimarisinin yaşatıldığı yerlerden biri olduğunu vurguluyor ve eski evlerin korunması gerektiğini söylüyor. Müteahhitlerin bazı eski yapılara müdahale ettiğini, bu mimariyi yaşatacak ustaların azalmasından endişe duyduğunu ifade ediyor.

Çalışmalarını ve hedeflerini özetlerken Erden'in en büyük hayali tüm Türkiye'yi boyamak. Kendi harcamalarıyla başladığı bu yolculuk, hem köy gündelik hayatına renk katıyor hem de küçük bir yerleşimi turizm rotasına dönüştürme potansiyeli taşıyor.

BOŞ GÖRDÜĞÜ DUVARLARI GÜZELLEŞTİRMEK İÇİN BOYA VE FIRÇA DOLU KOVASINI ELİNE ALIP DUVARLARIN YOLUNU TUTAN ERDEN, BOYALARI KENDİ PARASIYLA ALIYOR VE ÇİZDİĞİ RESİMLERDEN ÜCRET KABUL ETMİYOR.