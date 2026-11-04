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Foça'da savaşçı yarışması jandarmanın operasyonel kabiliyetini sınadı

Foça'da 31 Ekim-7 Kasım tarihlerinde düzenlenen Savaşçı Yarışması'nda 105 unsur ve 630 yarışmacı, tamamen yerli teçhizatla dört parkurda hünerlerini sınadı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:04

GÜNCELLEME: 04 Kasım 2026 - 10:06

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EDİTÖR: Emre Koç

Foça'da savaşçı yarışması jandarmanın operasyonel kabiliyetini sınadı

Foça'da sahada gerçekçi eğitim atmosferi

İzmir Foça'da, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı ev sahipliğinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Savaşçı Yarışması 31 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında devam ediyor. Yarışma Jandarma Genel Komutanlığına bağlı unsurların katılımıyla üç ayrı kışlada yürütülüyor: Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı, Yenifoça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Okul Komutanlığı ve Jandarma Komando Atış Okulu Komutanlığı.

Etkinlikte toplam 105 unsur ve 630 yarışmacı görev alıyor. Organizasyonun dikkat çeken yönü, tüm parkurlarda tamamen yerli ve milli silah, teçhizat ve mühimmat kullanılması; bu yaklaşım hem lojistik uyum hem de milli kabiliyetlerin saha performansını ölçme açısından önem taşıyor.

Parkurlar ve ölçülen yetkinlikler:

Yarışma dört ayrı parkurda eş zamanlı icra ediliyor. Birinci parkur olan "hızlı ve sütreli"de engel geçişi ile taktiksel atış becerileri yüksek nabız altında ölçülüyor. İkinci parkur "sıcak temas" unsurun himayeli ilerlemesini ve koordineli atış yeteneklerini test ediyor. Üçüncü parkur "gece avı"nda termal silah dürbünü ve gece görüş nişangahı ile gece şartlarında hedef tespiti ve arazide ilerleme değerlendiriliyor. Dördüncü parkur "büyük kapışma" ise mayın/ELYAT tespiti, yaralı müdahalesi ve tahliyesi ile av tüfeği atışını içeren üç etaptan oluşuyor.

Bu yapı sayesinde hem bireysel fiziki kondisyon ve atış performansı, hem de unsur seviyesinde taktiksel uyum, harita okuma, mayınlı arazide hareket, yaralı değerlendirme ve tahliye süreçleri gerçekçi senaryolarla sınanıyor.

Amacın ötesinde stratejik kazanımlar:

Jandarma Üsteğmen Hasan Tanık, yarışmanın temel hedeflerini şöyle özetliyor: "Yarışmanın icrası kapsamında tek er seviyesinde fiziki kondisyon, atış becerisi, durumsal farkındalık ve emniyet prosedürleri; unsur seviyesinde ise görev ortamında karşılaşılabilecek gerçek durumlar karşısındaki hareket tarzları, hedef tespiti, mayınlı arazide ilerleme, yaralı kıymetlendirilmesi ve tahliyesi, harita bilgisi ile gündüz ve gece atış becerisi ölçülmektedir."

Tanık, aynı zamanda yarışmanın teorik eğitimle saha uygulaması arasında köprü görevi gördüğünü; irtibat, koordinasyon ve taktiksel düşünme yeteneklerini geliştirdiğini vurguluyor. Rekabet ortamının personelin kendi sınırlarını zorlamasını sağladığını, yenilikçi taktiklerin ortaya çıkmasına ve birbirinden öğrenme kültürünün pekişmesine katkı sunduğunu belirtiyor.

Yarışmanın bir diğer sonucu da birlik ruhunun ve karşılıklı güvenin güçlenmesi. Tanık, "bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür" anlayışıyla, zorlu şartlarda eksikleri tamamlama ve birbirini destekleme pratiğinin personelin azim ve kararlılığını ortaya koyduğunu ifade ediyor.

Son olarak, Jandarma Genel Komutanlığı'nın hedefi net: eğitimli, kararlı ve her şarta uyum sağlayabilen personelin sahada üst düzey performans göstermesini sağlamak. Bu tür yarışmaların sağladığı deneyim ve birikim, gerçek görev şartlarına personeli hazırlamak ve göreve hazır olma kapasitesini artırmak açısından doğrudan etki ediyor.

İZMİR’DE FOÇA JANDARMA KOMANDO EĞİTİM KOMUTANLIĞI BÜNYESİNDE BU YIL 2’NCİSİ GERÇEKLEŞTİRİLEN...

İZMİR’DE FOÇA JANDARMA KOMANDO EĞİTİM KOMUTANLIĞI BÜNYESİNDE BU YIL 2’NCİSİ GERÇEKLEŞTİRİLEN SAVAŞÇI YARIŞMASI DEVAM EDİYOR

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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