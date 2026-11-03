Formula 1 ile dönüş: Türkiye WTM Londra'da 2027 vizyonunu anlattı

Türkiye WTM Londra'da 2027 hedeflerini ve yeni turizm ürünlerini tanıttı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, WTM Londra Turizm Fuarı'nda Birleşik Krallık pazarına yönelik beklentileri, 2027 sezonu hazırlıklarını ve ülkenin turizm ürün çeşitliliğini sundu. Türkiye standında gerçekleştirilen görüşmede, uluslararası spor organizasyonlarından gastronomiye, kongre turizminden kültür varlıklarının iadesine kadar kapsamlı bir gündem paylaşıldı.

fuar katılımı ve tanıtım stratejisi:

Ersoy, Türkiye'nin fuardaki temsilinin boyutunu vurgulayarak ana standın 909 metrekare, destinasyon alanının 255 metrekare ve spor turizmi alanının 50 metrekare olduğunu; fuarda 78 alt katılımcıyla yer aldıklarını söyledi. Kapadokya'dan gastronomiye, spor ve kültür turizmine kadar 60'tan fazla ürünün aynı çatı altında tanıtıldığını belirterek bu yaklaşımı "Türkiye adası" benzetmesiyle özetledi.

2027 planlaması, ulaşım maliyetleri ve rezervasyon eğilimleri:

Ersoy, Birleşik Krallık'ın Türkiye için üçüncü büyük kaynak pazar olduğunu kaydederek bölgedeki savaşların enerji ve ulaşım maliyetlerine etkisine dikkat çekti. Havacılık yakıt fiyatlarındaki sabitleme uygulamalarının sonlanmasıyla birlikte 2027'de uçak bileti fiyatlarında belirgin artışlar beklediklerini ve üç saat üzeri uçuşlarda bilet başına ortalama 100 dolar ek yük oluşabileceğini öngördüklerini söyledi.

Ayrıca, erken rezervasyon payının azalması ve son dakika rezervasyonlarının artma eğiliminin devam edebileceğine işaret eden Ersoy, bu tabloya uygun tanıtım ve satış stratejileriyle tur operatörleri, havayolları ve seyahat platformlarıyla yıl boyu kampanyalar yürüteceklerini belirtti.

ekonomik sonuçlar ve sezon değerlendirmesi:

Bakan, üçüncü çeyrekteki toparlanmanın meyvelerini vererek Türkiye'nin üçüncü çeyrek turizm gelirinin %5 artışla 25 milyar 526 milyon dolar olduğunu ve bunun bugüne kadarki en yüksek çeyreklik turizm geliri olduğunu aktardı. İlk dokuz aylık dönemde ise gelirler %2,4 artışla 51 milyar 278 milyon dolar seviyesine ulaştı ve aynı dönemde 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırlandı.

ürün çeşitlendirme, gastronomi ve etkinlik turizmi:

Ersoy, 2018'den bu yana deniz-güneş-arkeoloji odaklı modelin genişletildiğini, artık pazara 60'tan fazla ürün ile çıktıklarını belirtti. Gastronomi tanıtımlarında Michelin Rehberi'nin varlığının ve yerel reçetelerin menülere dahil edilmesinin önemine dikkat çekti ve şehirlerin gastronomi merkezine dönüşmesine yönelik çalışmaları vurguladı.

Etkinlik turizmi kapsamında Bakan, 2027'de Formula 1'in Türkiye'ye dönüşünü, uluslararası futbol organizasyonlarını, konserleri ve büyük zirveleri stratejinin önemli bileşenleri arasında sıraladı. NATO ve Antalya'da düzenlenecek COP31 gibi organizasyonların ülkenin ev sahipliği kapasitesini gösterdiğini söyledi.

kongre turizmi ve MICE yatırımları:

Ersoy, TGA bünyesinde toplantı, teşvik seyahati, kongre ve fuar organizasyonlarını kapsayan bir MICE birimi oluşturulacağını açıkladı. Bakan, yalnızca devletler arası kongrelere değil, uluslararası şirketlerin büyük organizasyonlarına da teklif vermeyi hedeflediklerini; Lütfi Kırdar Kongre Merkezi ve COP31 alanının bu süreçte önemli rol üstleneceğini belirtti.

kültür varlıklarının iadesi ve uluslararası iş birliği:

Kültür varlıklarının iadesine ilişkin Ersoy, ABD'den getirilen 100 kültür varlığından söz ederek yurt dışına kaçırılan eserlerin tespit edilip hızla geri kazandırılmasının öncelik olduğunu vurguladı. Son sekiz yılda kaçakçılıkla mücadelede kurumsal kapasitenin güçlendirildiğini; aralarında ABD'nin de bulunduğu 14 ülke ile ikili protokoller imzalandığını anlattı. Manhattan Bölge Savcılığı ve HSI gibi kurumlarla yürütülen iş birliklerinin iade süreçlerine olumlu yansıdığına dikkat çekti.

uzak pazarlara erişim ve deprem bölgesi önceliği:

Ersoy, son sekiz yılda kaynak pazar çeşitliliğine odaklandıklarını ve uzak pazarlara öncelik verdiklerini belirterek Çin kapasitesinin 21'den 49'a çıkarılmasının eylül itibarıyla devreye girdiğini; Kanada ve ABD ile uçuş imkanlarının artırılmasına yönelik ilerlemeler olduğunu söyledi. Uzun menzilli uçak teslimatlarının uzak pazarlara erişimi güçlendireceğini ve Yeni Zelanda gibi noktaların planlandığını ifade etti.

Deprem bölgesine yönelik çalışmaların öncelik olmaya devam edeceğini belirten Ersoy, şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması ve ekonomik canlanma için turizmin önemli katkı sağlayacağını; Bakanlık olarak üzerlerine düşeni fedakârca yapacaklarını ekledi.

Ersoy, fuar katılımcılarına ve ziyaretçilere Türkiye'nin kültür varlıklarını görmeye davet ederek, tanıtım ve iş birliği çabalarının ülkenin turizm çeşitliliğini yıl boyunca güçlendirmeye odaklandığını söyledi.

Formula 1'in Türkiye'ye dönüşü WTM Londra Turizm Fuarı'nda tanıtıldı