fotoğrafla Mudanya: kültür ve tekniğin buluştuğu ikinci fotoğraf günleri

Mudanya 2. Fotoğraf Günleri tamamlandı:

Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen "Mudanya 2. Fotoğraf Günleri" üç gün boyunca kent sakinleri ile fotoğraf sanatçılarını bir araya getirdi. Etkinlik; söyleşiler, atölyeler ve sergiler aracılığıyla hem teknik bilgi aktarımına hem de kentin görsel belleğinin zenginleştirilmesine odaklandı. Program, profesyonel ve amatör katılımcıların yoğun ilgisini çekti ve fotoğrafı hem bir sanat hem de belgeleme aracı olarak öne çıkardı.

Üç gün süren etkinlik boyunca katılımcılar uygulamalı atölyelerde yeni çekim teknikleri öğrendi, söyleşilerde deneyimli isimlerin alan tecrübelerinden faydalandı ve sergilerde ortaya konan çalışmaları izleme fırsatı buldu. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, etkinliğin kentin kültür ve sanat yaşamına katkısının altını çizdi ve emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Dalgıç, konuşmasında şunları söyledi: "Fotoğraflar yalnızca anları kaydeden bir sanat dalı değil, aynı zamanda kentlerin tarihini, kültürel birikimini ve toplumsal hafızasını gelecek kuşaklara aktaran önemli bir belge niteliğindedir. Bizlerde bu zenginliklerimizi fotoğraf sanatı aracılığıyla daha geniş kitlelere tanıtılmasına katkı sağlıyoruz. Fotoğraf Günleri’nin gerçekleşmesinde emek veren çalışma arkadaşlarıma, bizlerle tecrübelerini paylaşan sanatçılarımıza ve katılan fotoğraf tutkunlarına teşekkür ediyorum"

etkinlikler ve atölye çalışmaları:

Etkinliklerin son günü Çepni İmece Zeytinyağı Fabrikası'nda başlayan atölyelerle devam etti. Hasan Kasapoğlu yönetiminde gerçekleştirilen "Yemek Fotoğrafçılığı" atölyesinde katılımcılara yemek çekimlerinde ışık kullanımı, kompozisyon ve stilizasyon gibi teknikler uygulamalı olarak aktarıldı. Ardından Sadık Üçok eşliğinde düzenlenen "Sokak Fotoğrafçılığı" atölyesi Mudanya’nın tarihi sokaklarında gerçekleştirildi; burada gün ışığından yararlanma, hızlı kadrajlar ve farklı çekim modları üzerine pratik bilgiler paylaşıldı.

Mudanya Gençlik ve Spor Merkezi'nde Güliz Gençmen'in yürüttüğü "Fotoğraflarla Kolaj" atölyesinde basılı fotoğraflar yeniden yorumlanarak özgün kompozisyonlara dönüştürüldü. Atölye katılımcıları, fotoğrafın yeniden üretim ve kurgulanma süreçlerine dair farklı yaklaşımlar deneme imkânı buldu.

söyleşiler ve tema odakları:

Söyleşi programında Orhan Kılıç, "Seyahat Fotoğrafçılığı" başlıklı oturumunda manzara ve yolculuk fotoğrafçılığına ilişkin kişisel deneyimlerini aktardı. Doğa ve yaban hayatı üzerine çalışmalar yapan Ali Şenel ise "Kuş ve Yaban Hayatı Fotoğrafçılığı" söyleşisinde doğada karşılaşılan durumlar, kamuflaj altında çalışma yöntemleri ve kullandığı ekipmanlar hakkında detay verdi.

Etkinliğin son söyleşisinde foto muhabiri Şebnem Coşkun, "Dünyanın İki Ucunda: Antarktika ve Arktik’ten Gözlemler" başlıklı sunumuyla katılımcılarla buluştu. Coşkun, kutup bölgelerindeki iklim değişikliği ve canlı yaşamına dair gözlemlerini paylaşırken, çektiği fotoğrafların bilim insanlarının çalışmalarına sağladığı katkılara da değindi.

Genel olarak Mudanya 2. Fotoğraf Günleri, fotoğraf sanatının farklı disiplinlerini bir araya getirirken kentte yeni buluşmalar ve öğrenme odaklı deneyimler yarattı. Etkinlik, fotoğrafın hem estetik hem de belgesel niteliğini vurgulayarak Mudanya’nın kültürel hafızasına katkı sunmayı sürdürdü.

MUDANYA BELEDİYESİ’NİN BU YIL İKİNCİSİNİ DÜZENLEDİĞİ "MUDANYA FOTOĞRAF GÜNLERİ" SANATSEVERLER İLE FOTOĞRAF SANATÇILARINI BULUŞTURDU. ÜÇ GÜN BOYUNCA SÖYLEŞİ, SERGİ VE ATÖLYELER ÇALIŞMALARIYLA GERÇEKLEŞEN ETKİNLİKLERDE FOTOĞRAF SANATININ FARKLI ALANLARI ELE ALINDI.