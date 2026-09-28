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Frankfurt'tan memleketine bağış: Petekkaya cami için 100 bin lira

Almanya'da yaşayan işadamı Halit Demiroğlu, Maraş merkezli 2023 depreminde yıkılan Petekkaya Mahalle Camii'nin yapımına 100 bin lira bağışladı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 09:03

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Frankfurt'tan memleketine bağış: Petekkaya cami için 100 bin lira

Frankfurt'tan gelen destek

Almanya’da yaşayan Diyarbakır Çermikli işadamı Halit Demiroğlu, memleketinde yapımı devam eden camii inşaatına 100 bin lira bağışta bulundu. Demiroğlu, Almanya Frankfurt’ta faaliyet gösteren Avrupa Demokratlar Birliği Hessen Teşkilat Başkanı olarak katkı sağladı.

Yıkım ve yeniden inşa süreci:

Maraş merkezli 2023 depreminde hasar gören Petekkaya Mahalle Cami yıkılmış, yerine yeni bir camii yapımına başlanmıştı. 6 aydır yapımı devam eden caminin kaba inşaatı tamamlandı; geriye kalan eksiklerin tamamlanması da hayırsever vatandaşların destekleriyle devam ediyor.

Hemşehrilerden ilave katkılar:

Öte yandan Almanya’da yaşayan Çermikli Muzaffer Ünsal da Almanya’daki hemşerilerinin bağışladığı bin 680 Euroyu cami imam hatibi Kahraman Ceylan'a teslim etti. Demiroğlu, memleketinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına destek olmaya devam edeceğini söyledi.

ALMANYA&#039;DA YAŞAYAN DİYARBAKIR ÇERMİKLİ İŞADAMI HALİT DEMİROĞLU, MEMLEKETİNDE YAPILAN CAMİİ...

ALMANYA'DA YAŞAYAN DİYARBAKIR ÇERMİKLİ İŞADAMI HALİT DEMİROĞLU, MEMLEKETİNDE YAPILAN CAMİİ İNŞAATINA 100 BİN LİRA BAĞIŞTA BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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