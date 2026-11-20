Gabar petrol sahasında gençlerle yerinde keşif:

"Maziden Atiye Şırnak" programı kapsamında kente gelen misafir öğrenciler, Gabar Petrol Sahasında düzenlenen saha gezisinde Türkiye'nin enerji üretim sürecini yakından izledi. Öğrenciler, yerin metrelerce altından çıkarılan ham petrolün, rafinaj ve tedarik zinciri içindeki yolculuğunu sahada görme fırsatı buldu.

Saha gezisinde edinilen izlenimler:

Gabar'daki yetkililer ve saha personeli, üretim teknikleri, güvenlik uygulamaları ve güncel operasyon akışları hakkında bilgi verdi. Öğrenciler, üretim tesislerinde yürütülen çalışmaları gözlemleyerek petrol çıkarma, taşıma ve ilkin işleme aşamalarının pratik yönlerini öğrendi. Ziyarette, Türkiye’nin yerli ve milli enerji hedeflerine yapılan katkılar somut örneklerle aktarıldı.

Gabar’ın kalkınma rolü:

Gezide, Gabar'ın yalnızca bir enerji sahası olmadığı; aynı zamanda bölgesel istihdam, teknoloji transferi ve ekonomik kalkınma açısından önemli bir merkez olduğu vurgulandı. Katılımcılar, yer altında saklı kaynakların teknoloji, emek ve kararlılıkla ekonomiye nasıl kazandırıldığını yerinde gördü ve bunun ülkenin enerji bağımsızlığı hedefine etkisini tartıştı.

Program yetkilileri, gençlere yönelik bu tür saha ziyaretlerinin hem kültürel hem de ekonomik bilinç oluşturmak açısından önem taşıdığını belirtti. Verilen mesajda, insanın ancak ruhuna dokunan bir işi hayallerine taşıyabileceği, Gabar’ın da hayallerin emek ve azimle gerçeğe dönüşmesinin güçlü bir örneği olduğu ifade edildi.

Gabar Petrol Sahası gezisi, öğrenciler için hem eğitici hem de ilham verici bir deneyim olarak değerlendirildi; katılımcılar, Türkiye’nin yerli üretim gücünü sahada görmenin, gelecek enerji politikalarını ve kalkınma hedeflerini daha somut kavramalarına yardımcı olduğunu aktardı.

"MAZİDEN ÂTİYE ŞIRNAK" PROGRAMI KAPSAMINDA KENTE GELEN MİSAFİR ÖĞRENCİLER, TÜRKİYE’NİN ENERJİ BAĞIMSIZLIĞI YOLCULUĞUNUN SİMGE MERKEZLERİNDEN GABAR PETROL SAHASI’NI ZİYARET ETTİ. YERLİ PETROL ÜRETİMİNİ YERİNDE İNCELEYEN ÖĞRENCİLER, YERİN METRELERCE ALTINDAN ÇIKARILAN PETROLÜN TÜRKİYE’NİN KALKINMA HEDEFLERİNE KATKISINI YAKINDAN GÖRME FIRSATI BULDU.