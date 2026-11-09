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GAHİB başkanından 10 Kasım mesajı: üretim ve minnet vurgusu

GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde saygı, minnet ve üretime bağlılıkla andı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:51

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EDİTÖR: Berk Doğan

GAHİB başkanından 10 Kasım mesajı: üretim ve minnet vurgusu

GAHİB başkanı Kaplan'ın anma mesajı:

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Kaplan, Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde büyük bir özlem, saygı ve minnetle anıyoruz ifadeleriyle andı.

cumhuriyete ve mirasa bağlılık:

Mesajında Cumhuriyetin manevi ağırlığına dikkat çeken Kaplan, Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır inancı doğrultusunda kurulan Cumhuriyetin kendileri için en kutsal emanet olduğunu vurguladı. Bu mirasın korunması ve geliştirilmesinin, hem toplumsal hem de ekonomik alanda süregelen bir sorumluluk olduğunu belirtti.

üretim ve küresel rekabet hedefleri:

Kaplan, GAHİB olarak sanayici ve ihracatçı kimlikleriyle ülke ekonomisinin güçlenmesine katkı sunmayı sürdüreceklerini ifade etti. Ülkemizin ekonomik bağımsızlığını güçlendirmek, üretimi artırmak ve bayrağı küresel pazarlarda yukarı taşımak için çalıştıklarını kaydeden Kaplan, Atatürk’ün Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak vizyonunun rehberleri olduğunu söyledi.

Mesajını, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşları ve vatan uğruna canlarını feda eden şehitler için rahmet ve minnet dilekleriyle sonlandırdı.

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (GAHİB) BAŞKANI ZEYNAL ABİDİN KAPLAN

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (GAHİB) BAŞKANI ZEYNAL ABİDİN KAPLAN

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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