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garaj çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybetti

Bursa İnegöl'de garaj çatısının çökmesiyle yaklaşık 3 metreden düşen 76 yaşındaki Telat Balcı, tedavi gördüğü hastanede 18 saat sonra yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 14:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

garaj çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybetti

İnegöl'de çatı çökmesi: yaşlı adam kaldırıldığı hastanede öldü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, temizlik için garaj çatısına çıkan 76 yaşındaki Telat Balcı çatının aniden çökmesiyle dengesini kaybederek yaklaşık 3 metreden zemine düştü. Olay, Süleymaniye Mahallesi Terzi Sokak üzerindeki bir apartmanın bahçesinde, dün saat 17.00 sıralarında gerçekleşti.

ilk müdahale ve sevk:

Kaza sonrası olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Balcı'ya yerde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Balcı'ya burada yapılan ilk müdahalenin ardından beyin kanaması şüphesi nedeniyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk gerçekleştirildi.

yaşam mücadelesi ve aileye düşen acı:

Hastanede yürütülen müdahalelere rağmen Balcı, kazadan yaklaşık 18 saat sonra hayatını kaybetti. Vefatı, ailesi ve yakınları arasında büyük üzüntüye neden oldu.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINAN BALCI, DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN OLAYDAN YAKLAŞIK 18...

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINAN BALCI, DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN OLAYDAN YAKLAŞIK 18 SAAT SONRA HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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